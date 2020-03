Beste Introductie 2019: Plant Spekjes

‘We willen consumenten blijven inspireren’

HOLTEN - Dat plantaardig eten op steeds meer smakelijke, veelzijdige manieren kan worden bereid, bewijst Vivera met de Plant Spekjes. De vega-marktleider gooit hoge ogen bij inkopers en supermarktondernemers. Het product scoort goed op alle fronten en is daarom een meer dan geslaagde introductie. Hoofd verkoop Richard Jansen is blij met de erkenning.

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van de Beste Introductie?

“Dat vinden we natuurlijk erg leuk! We werken er met z’n allen hard aan om onze positie als marktleider vast te blijvenhouden. Innovatie speelt daarin een belangrijke rol, dus het is een mooie bekroning op ons werk dat we deze award winnen.”

Waarom denken jullie dat jullie klanten het product hebben gekozen tot Beste Introductie 2019?

“Bij Vivera willen we plantaardige producten van goede kwaliteit bereikbaar maken voor iedereen die minder vlees wil eten. Goede smaak, goed voor de gezondheid en goed voor de planeet. De Plant Spekjes zijn daar een mooi voorbeeld van. Ze hebben voor de consument een herkenbare ‘bite’ en ze bakken lekker knapperig. Ze hebben een sappige structuur, een heerlijk rokerig aroma en ze zijn vetvrij. Tot slot zijn ze ook nog eens volledig plantaardig. Als team hebben wij als missie: wij geloven dat het leven mooier is als je minder vlees eet. Deze introductie draagt daar zeker een steentje aan bij!”

Wat zijn de plannen met dit product voor aankomend jaar?

“We blijven dit product goed ondersteunen in het komende jaar. We vinden het van belang om de consumenten te blijven inspireren met recepten om de barrière een keer vleesvervangers te eten zo laag mogelijk te maken en dat gaan we ook met de Plant Spekjes doen. Wist je dat de Spekjes erg lekker zijn in een plantaardige pasta carbonara… maar ook in een frisse salade kunnen worden gebruikt?”

Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

“Sinds januari presenteert Vivera haar plantaardige producten in een nieuwe, moderne verpakking: planten in camouflagekleuren zetten de Vivera ‘Goodness Revolutie’ kracht bij. Komende weken gaat onze More Life Less Meat-campagne live en kun je ons voorbij zien komen op tv, maar ook abri’s, onlinebanners en social spelen een belangrijke rol in deze campagne.”

Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

“We kunnen uiteraard nog niet te veel zeggen, maar een tipje van de sluier is dat we werken aan de introductie van plantaardige worsten.”

Juryrapport:



‘De samenwerking met Vivera is goed. De omloopsnelheid is nog iets onder gemiddeld, maar neemt nog steeds toe. Spekjes zijn een goede innovatie op het schap. Viverva ondersteunt dit artikel net als alle andere artikelen op het schap.’

Teun van Drie, categorymanager bij Hoogvliet

Bron: Levensmiddelenkrant