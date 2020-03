Beste Introductie 2019: Remia Cuisine Basissauzen

‘Remia Cuisine Basissauzen zijn vrij van allergenen en 100% plantaardig’

DEN DOLDER - Remia Cuisine Basissauzen zijn uitgeroepen tot Beste Introductie 2019. “Dit is een groot compliment voor deze productinnovatie”, zegt Daniëlle Saan, senior product & brand manager Retail.

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van de Beste Introductie?

“We zijn enorm vereerd dat wij zijn uitgeroepen tot winnaar van de Beste Introductie 2019 met een vernieuwend product als de Remia Cuisine Basissauzen! Het is een blijk van waardering van onze partners en erkenning voor een product met zoveel onderscheidend vermogen.”

Waarom denken jullie dat jullie klanten het product hebben gekozen tot Beste Introductie 2019?

“Met de Remia Cuisine Basissauzen zet men in een handomdraai een culinaire saus op tafel. Er kan eindeloos mee worden gevarieerd door verse ingrediënten toe te voegen. Bijna de helft van de Nederlanders eet eens per week of vaker warme saus. Uit consumentenonderzoek blijkt dat er veel nadelen zitten aan het bestaande assortiment: de smaak van de sauzen valt tegen en de droge sauzen in poedervorm zijn vaak klonterig en melig. Door de allergenen in deze producten zijn de sauzen niet geschikt voor mensen met een gluten- en lactose-intolerantie. De Remia Cuisine Basissauzen zijn heerlijk romig van smaak, vrij van allergenen en 100% plantaardig. Daardoor zijn deze sauzen geschikt voor iedereen. Met de Remia Cuisine Basissauzen spelen we in op de trend van plantaardige producten. Bovendien biedt dit assortiment gemak voor de consument die weinig tijd heeft om te koken, maar wél zelf een lekkere maaltijd op tafel wil zetten.”

Wat zijn de plannen met dit product voor aankomend jaar?

“De Cuisine Basissauzen zijn in het najaar van 2019 geïntroduceerd. We zijn toen ook direct van start gegaan met onze communicatiecampagne. Sjef Pouwermans laat in de commercial zien hoe eenvoudig men een heerlijke saus op tafel kan zetten. We hebben ook meerdere kookdemo’s ingepland, want proeven is geloven. In 2020 willen we vooral meer mensen bekend maken met dit product.”

Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

“In de communicatiecampagne van Remia Cuisine zetten wij meerdere kanalen in om bekendheid te genereren voor dit product en inspiratie te bieden voor de consument. De televisiecampagne van 2019 wordt voortgezet en ondersteuning op de winkelvloer is voor ons een speerpunt. Denk hierbij aan kookdemo’s in combinatie met receptenboekjes en schapaankleding. De korte boodschap leent zich tevens voor onlinecommunicatie. Daarnaast hebben we tijdens de Huishoudbeurs de mogelijkheden laten zien van de Remia Cuisine Basissauzen: een chef-kok bereidt diverse gerechten voor het winkelend publiek en biedt daarmee inspiratie op die belangrijke vraag: ‘Wat eten we vandaag?’”

Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

“We breiden de American BBQ Sauces uit met een nieuwe variant: Brewing Brad, een Smokey BBQ Beer sauce. De Smokey BBQ Beer sauce combineert de hop- en mouttonen van bier met een rijke barbecuesaus. Het Remia Salata-assortiment wordt uitgebreid met een Avocado dressing. Avocado is zeer populair en wordt vaak gebruikt in salades vanwege de gezonde vetten en de frisse smaak. De Avocado dressing is een romige dressing met avocadopuree en een vleugje knoflook.”

Juryrapport:

'Dit is hét product om de basis te leggen voor je saus met je eigen smaak. Het is snel en makkelijk in gebruik.’

René van der Post, categorymanager bij Hoogvliet

Bron: Levensmiddelenkrant