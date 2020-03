Beste Introductie 2019: Spa Reine Sutbtile

‘Spa Reine Subtile brengt veel variatie voor de consument’

MADE - Spa Reine Subtile is uitgeroepen tot Beste Introductie 2019. Michiel Smits, key accountmanager bij Spadel, is trots op deze prijs en vertelt meer over het product.

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van de Beste Introductie?

“We zijn enorm trots op deze blijk van erkenning voor onze inspanningen om te innoveren binnen de mineraalwatercategorie.”

Waarom denken jullie dat jullie klanten het product hebben gekozen tot Beste Introductie 2019?

“Binnen de mineraalwatercategorie hebben we een nieuw segment gecreëerd met een range van niet-bruisende waters met smaak. Vanuit consumentendata zien we dat deze nieuwe producten de consument inspireren en nieuwe kopers naar het groeiende mineraalwatercategorie weten te trekken. Deze niet-bruisende waters met smaak zijn een prachtige aanvulling op onze bruisende waters met smaak, waardoor we veel variatie brengen voor de consument, zowel in bruis als in smaak. Bij de introductie van deze niet-bruisende waters met smaak is Spa intensief en tailormade de samenwerking aangegaan met onze klanten in zowel schapvisie, sampling, tasting als activatie. Geen one size fits all dus, maar schap- en winkelinvullingen die inspelen op de geografische en demografische verschillen in ons land, waardoor we samen de shoppers nog beter dan voorheen kunnen bereiken en bedienen.”

Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

“Het segment zal intensief ondersteund worden met tailormade sampling, tasting en activatie, zowel online als op de winkelvloer samen met onze klanten. Daar bovenop zal een nationale mediacampagne uitgerold worden om de bekendheid richting de consumenten verder te laten groeien.”

Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

“We komen met de introductie van een nieuwe smaak die rond week 20 nationaal in zal stromen om de consument te voorzien in de behoefte aan meer variatie om op een gezonde manier te kunnen hydrateren.”

Juryrapport:

‘In eerste instantie denk je, daar heb je weer water met een smaakje. Alleen hier voert het smaakje echt de ondertoon. Zeker vernieuwend in de watercategorie! Ook in de warme

maanden is dit een goede dorstlesser, en dit zien wij terug in de cijfers. Door onze goede samenwerking hebben wij dit artikel dan ook meteen beschikbaar gemaakt voor onze klanten.’

Daniel van Schayik, category manager Hoogvliet

Bron: Levensmiddelenkrant