Beste Introductie 2019: Verkade Meesterbaksels

'Verkade Meesterbaksels speelt in op de nieuwe koffiemomenten thuis'

ZAANDAM - Koninklijke Verkade pakt met haar product Meesterbaksels de prijs voor Beste Introductie 2019. Jingyi Hu, category manager bij Verkade, en Valerie Spigt, marketing manager, zijn trots op de winst.

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van de Beste Introductie?

Hu: “Het voortdurend inspelen op veranderende consumptiepatronen is noodzakelijk om de relevantie van merk en categorie hoog te houden. We zijn dan ook trots dat we met Verkade Meesterbaksels hier een sterk antwoord hebben gevonden, en vereerd met de erkenning van onze handelspartners!”

Waarom denken jullie dat jullie klanten het product hebben gekozen tot Beste Introductie 2019?

Hu: “Binnen koek is het koffie- en theemoment het grootste consumptiemoment, wel duidelijk aan verandering onderhevig. De premiumization en beleving die we Out of Home zien, brengen we nu ook naar huis met vernieuwende en verwennende koekjes die aan dit gevoel appelleren. Verkade Meesterbaksels zijn heerlijke koekjes geïnspireerd op de lekkernijen uit je favoriete koffietentje! Dit biedt goede kansen voor de categorie om waarde en beleving extra te versterken.”

Wat zijn de plannen met dit product voor aankomend jaar?

Spigt: “Meesterbaksels zijn eind vorig jaar geïntroduceerd. In 2020 gaan we het concept groot maken en richten op awareness en penetratie.”

Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

Spigt: “We zijn Verkade Meesterbaksels volop in de media aan het ondersteunen: op tv en instore. We zullen dit in Q3 en Q4 doorzetten en herhalen. Waarbij we nadrukkelijk de beleving rond het koffiemoment opspelen.”

Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

Spigt: “We bouwen door aan het Meesterbaksels concept en zijn druk bezig met verschillende andere mooie concepten die gaan bijdragen aan categoriegroei.”

Juryrapport:

‘De Meesterbaksels van Verkade is een origineel product omdat het de populaire smaken brownie en karamel combineert in een handzaam en bros koekje voor bij de koffie.’

Jules van der Linden, bedrijfsleider Plus Eijkemans

Bron: Levensmiddelenkrant