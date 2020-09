Bolsius slaat nieuwe weg in

SCHIJNDEL - Bolsius blaast dit jaar 150 kaarsjes uit en viert dit met een speciale collectie voor de feestdagen. Dit is een van de initiatieven waarmee de nieuwe koers van Bolsius dit najaar tot leven komt.

Al 150 jaar bevindt Bolsius zich op dezelfde locatie in Schijndel. Waar vroeger de familie Bolsius begon met een bijenwasblekerij, staat nu het internationale hoofdkantoor van een progressief bedrijf met grootse toekomstplannen. De producten van Bolsius worden in eigen fabrieken in Europa gemaakt en daarmee houdt het bedrijf de kennis en kunde dicht bij huis. Kwaliteit heeft bij het bedrijf altijd de hoogste prioriteit gehad.

Het bedrijf start met zijn 150e levensjaar een nieuw tijdperk: “Wij gaan ons merk opnieuw neerzetten. Koraal wordt dé kleur van onze nieuwe merknaam: ‘Bolsius Since 1870’. Een frisse look en feel, waarbij we de connectie houden met onze rijke historie. Uitgangspunt is dat we, bij alles wat we doen, stijlvolle én verantwoorde keuzes maken. Dit komt onder andere tot uiting via de nieuwe collecties en een nieuwe merkcampagne. We verwachten daarmee ook dat het merk toegankelijker wordt voor een bredere doelgroep. Met deze koers gaan we de home ambiance categorie verder op sleeptouw te nemen”, aldus Thijs Veendrick, international shopper marketingmanager bij Bolsius.

Een thuis

Veendrick meent dat het huisgevoel een belangrijkere rol is gaan spelen, een macrotrend die volgens hem al vóór corona is ontstaan. “We zagen al dat men steeds meer behoefte heeft om thuis los te komen van de hectiek en snelheid van de (digitale) wereld om ons heen. Onze producten helpen om die plek de gewenste persoonlijke beleving te geven. Corona heeft deze trend alleen maar versterkt en versneld.” Hij gelooft dat het vaker thuiswerken een ontwikkeling is die ook na corona doorzet: “Daarmee is de relevantie van het huis, een plek waar je je goed voelt en waar je trots op wil zijn, groter dan ooit. Daar gaan wij met de home ambiance categorie ook zeker van profiteren.”

Met zijn producten wil Bolsius alle zintuigen aanspreken. Geur is daar een belangrijk onderdeel van. Roel van der Zande, salesmanager Benelux van Bolsius: “We zien dat mensen thuis willen komen in een omgeving die je gelukkig maakt en geur is daarbij ontzettend belangrijk.” Het geursegment maakt een snelle groei door en volgens Van der Zande zit er nog meer potentie in.

Duurzaamheid

Bolsius wil producten maken met liefde voor mens en milieu. Sinds enige tijd bevatten de geurstokjes al natuurlijke extracten.

Daarnaast zet Bolsius voor haar kaarsen in op plantaardige wax uit Europa. “Onder andere met True Freshness en een nieuwe collectie rustieke kaarsen komt de verduurzamingskoers dit najaar tot uiting. In deze nieuwe collectie, geïnspireerd op kleuren uit de natuur, worden geen palmolie of dierlijke vetten gebruikt,” aldus Veendrick.

Thematische kansen

Van der Zande geeft aan dat er een heleboel geschikte momenten zijn waarop de supermarkt kan inspelen met de home ambiance categorie. “Denk hierbij aan het barbecueseizoen met outdoor citronella, maar ook bijvoorbeeld aan Valentijn, Pasen of Kerstmis. Het schap is belangrijk, maar het is bovenal een impulsgedreven categorie. Die extra zichtbaarheid in de winkel is heel belangrijk.” Rond de feestdagen ziet Bolsius de vraag naar zijn producten altijd toenemen. “Tijdens de donkere dagen geeft een kaars veel meer sfeer dan een lamp. Er kan eigenlijk niets op tegen het wakkeren van een echte vlam. Het heeft iets magisch”, aldus Veendrick.

“Nu het donker wordt, passen mensen de decoratie in huis vaak aan, helemaal met kerst. Daar spelen wij op in met de limited edition True Magic-collectie. Die lanceren we ter ere van ons 150-jarige bestaan en ligt vanaf november in de winkel. Met deze speciale collectie van geurkaarsen en geurstokjes kan de consument magie in huis halen”, besluit Van der Zande.