CBS: Aanvoer vis naar Nederlandse havens neemt toe

DEN HAAG – Vissersboten hebben in 2021 443,5 miljoen kilogram vis vanaf zee naar de Nederlandse havens gebracht. De visaanvoer is met 17 procent gestegen ten op zichten van een jaar eerder, zo meldt Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze morgen in een persbericht.

De meeste vis, 91 procent, kwam via trawlers, dit zijn grote vissersschepen die gebruik maken van een trechtervormig net, bevroren aan land. Deze schepen richten zich op de in diepere wateren rondzwemmende scholen vis. In 2021 brachten de trawlers vooral blauwe wijting (34 procent), haring (33 procent) en makreel (18 procent) aan land. Totaal werd door de trawlers 404,1 miljoen kilogram vis binnen gebracht in de havens. Dit is 20 procent meer dan in 2020.

Verse vis

9 procent van de vangst werd vers aangevoerd door kotters. Deze schepen richten zich op bodemvisserij in de kustwateren. De kotters brachten 39,3 miljoen kilogram vis aan wal in 2021, vooral schol (44 procent) en noordzeegarnalen (34 procent). De snelzeilende éénmasters voerden 4 procent minder verse vis aan dan in 2020, maar de aanvoer van kabeljauw nam aanzienlijk toe, met maar liefst 126 procent.



Prijzen

De koopprijs van verse vis nam gedurende 2021 geleidelijk toe, en steeg in de zomermaanden van 2022 naar ongekende hoogte. “De prijs van tong bereikte zijn piek in augustus 2022 met 18 738 euro per ton, 43 procent hoger dan een jaar eerder”, meldt het statistiekbureau. In april 2022 steeg de prijs van noordzeegarnalen met 35 procent naar een prijs van 8083 euro per ton. De visprijzen variëren gedurende het seizoen, afhankelijk van de beschikbaarheid van bepaalde vissoorten in specifieke gebieden.



Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops