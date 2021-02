CBS: ‘Nederland is Europese toegangspoort avocado’s’

DEN HAAG – De Nederlandse avocado-import van buiten de EU is toegenomen tot 373 miljoen kilogram in 2020, volgens het CBS is Nederland de tweede importeur van avocado’s in de wereld en de grootste niet-producerende exporteur. Het belang van de vrucht neemt steeds meer toe, in 2020 werden 19 procent meer avocado’s ingevoerd dan in 2019.

De Nederlandse avocado-import van buiten de EU is fors toegenomen in de eeuw. In 2000 werd nog 15 miljoen kilogram avocado’s geïmporteerd, inmiddels is dat gestegen tot 373 miljoen kilogram. Nederland importeert al sinds 2012 meer avocado’s uit niet-EU-landen dan alle andere EU-landen samen en dat verschil wordt steeds groter. Nederland is verantwoordelijk voor 63 procent van de gehele EU-import van avocado’s uit niet-EU-landen, twintig jaar geleden was dit nog maar 15 procent.

Hoewel Nederland een van de EU-landen is waar de avocado het meest populair is, is slechts 9 procent van de import bedoeld voor de Nederlandse markt. Na rijping, controle en verpakking transporteert Nederland de vruchten door heel Europa. Het CBS noemt de import en export van avocado’s daarom ‘een logistieke specialisatie van Nederland’. Na de VS is Nederland daardoor de tweede importeur van avocado’s ter wereld en de grootste exporteur na Mexico, zelfs nog voor het avocado-producerende Peru.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops