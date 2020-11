Coca-Cola Nederland introduceert ook een Hard Seltzer

ROTTERDAM – Met de Topo Chico Hard Seltzer heeft ook Coca-Cola Nederland zich op de Hard Seltzer markt gestort. Speciaal voor de Nederlandse markt zijn de smaken angy Lemon Lime, Tropical Mango en Cherry Acai ontwikkeld. “We hebben er alle vertrouwen in dat we met Topo Chico Hard Seltzer een fantastisch product in handen hebben, in een dynamische nieuwe categorie”, aldus Ben Bijnens, country director Coca-Cola Nederland.

De Topo Chico Hard Seltzer werd eerder al op de Latijns-Amerikaanse markt gebracht en zal de komende maanden ook in Europa worden geïntroduceerd. Het gaat om een nieuwe drank van koolzuurhoudend water met alcohol en natuurlijke aroma’s. De uitbreiding van het portfolio met een alcoholische drank sluit aan bij de ambitie van het bedrijf om voor ieder moment van de dag een drank aan te kunnen bieden. De introductie gaat gepaard met een marketingcampagne die zich specifiek richt op consumenten van 20 jaar en ouder.

Bijnens: “De hard seltzer is de afgelopen jaren exponentieel gegroeid in de VS en inmiddels begint deze categorie ook terrein te winnen in Europa. Met onze marketingkracht en -kennis denken we ook een succes te kunnen maken van Topo Chico Hard Seltzer in Nederland.” Het nieuwe drankje is geïnspireerd op het 125 jaar oude merk Topo Chico, bruisend mineraalwater dat een populaire mixer is voor barkeepers en mixologen in de VS en Latijns-Amerika. Topo Chico Hard Seltzer is vanaf week 47 bij Deen Supermarkten verkrijgbaar en vanaf week 49 bij Albert Heijn to go en AH.nl.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops