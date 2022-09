Consumentenbond start Boodschappen Collectief

DEN HAAG – De Consumentenbond gaat met (online) supermarkten onderhandelen voor ledenvoordeel. Onder de naam Boodschappen Collectief wil de bond elke maand een aantal artikelen voor een scherpe prijs kunnen aanbieden. Leden van de Consumentenbond kunnen die artikelen dan bestellen via de website van de bond. De bestellingen worden dan collectief besteld en door de supermarkt bij de deelnemers thuisbezorgd.

Het gaat nog om een proef waarbij de bond elke maand met een aantal supermarkten om de tafel gaat zitten voor een pakket aan houdbare artikelen. De supermarkt die de artikelen voor de gunstigste prijzen kan aanbieden, wint die maand. De consumentenorganisatie legt vervolgens het aanbod voor aan de deelnemers van het collectief. Die mogen zelf bepalen of en wat ze bestellen. Het minimumbestelbedrag is € 75 en bij hogere bestedingen zijn er nog extra kortingen.

Leden

Het Boodschappen Collectief is exclusief voor leden van de bond. Niet-leden kunnen twee keer meedoen aan het collectief en vervolgens besluiten om wel of niet lid te worden. Er zitten geen verplichtingen aan deelname. De deelnemers krijgen elke maand een e-mail met het aanbod en kunnen zich op elk moment in- en uitschrijven voor de mailing.

“De dagelijkse boodschappen vormen een steeds grotere kostenpost. Wij willen consumenten helpen door voor een grote groep consumenten tegelijk boodschappen te doen en we proberen daarmee een mooie korting te bedingen”, zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. “Het is een experiment waarvan we nog niet zeker weten hoe het uitpakt. Maar we willen nu iets doen voor consumenten en dan moet je soms dingen gewoon uitproberen. Als het werkt, zijn heel veel mensen ermee geholpen.”

Bron: Levensmiddelenkrant