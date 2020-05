Denk mee over de toekomst van de voedingsmiddelenproductie

Denk en beslis mee: neem deel aan de wereldwijde SIAL – Make.org consultatie

Gezondheid, transparantie, eco-responsibility, eerlijke prijzen... Door de exponentiele groei van de wereldbevolking en het toenemende consumentenbewustzijn, staat de voedingsmiddelenindustrie de komende jaren voor diepgaande veranderingen.

In de aanloop tot de SIAL Paris die van 18 t/m 22 oktober a.s. plaatsvindt, heeft de SIAL organisatie in samenwerking met het burgerplatform Make.org een wereldwijde consultatie opgezet, waarin elke foodprofessional mee kan denken en zijn mening geven over het thema:

Hoe kunnen we gezonde voeding leveren aan een blijvend groeiende populatie en toch het klimaat respecteren? (How can we provide healthy food to an ever-growing population while respecting the environment?)

Levensmiddelenkrant is partner in Nederland van dit initiatief. Doe ook mee! U kunt hieronder zelf voorstellen doen en/of uw mening geven over voorstellen van anderen, via de onderstaande plug-in (voorstellen a.u.b. in het Engels).

Let op: de consultatie sluit op 29 mei!