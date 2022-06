Eerste vaatje Hollandse Nieuwe geveild

SCHEVENINGEN – Na twee jaar corona is het eindelijk weer zover: het eerste vaatje Hollandse nieuwe is geveild. Er is 113.500 euro voor neergelegd en dat gaat naar Stichting Ambulance Wens. Vanaf 15 juni is de Hollandse Nieuwe weer in het hele land verkrijgbaar.

De veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe leidt traditioneel de start van het haringseizoen in en wordt georganiseerd door het Nederlands Visbureau.

Vette, malse haring

Voordat het eerste vaatje werd geveild gaf een vakkundige jury, bestaande uit haringdeskundigen Peter Koelewijn, Arie Kuijt en chef-eigenaar Frank Hakkenberg van restaurant La Diva uit Leiden, een oordeel over de vis: “Zo’n mooie, volvette haring hebben we in jaren niet geproefd zo vroeg in het voorjaar!” Agnes Leewis van het Nederlands Visbureau over de Hollandse Nieuwe: “Het is elk jaar weer een spannende wedloop voor de haringvissers en Nederlandse haringgroothandelaren om tijdig de vangst van goede kwaliteit aan land te krijgen, te kunnen kopen en verwerken en om op tijd alle vishandels in Nederland te kunnen beleveren. Men blijft immers afhankelijk van de natuur die moet meewerken aan de kwaliteit en het blijft een kwestie van wilde jacht. Dit jaar was de haring al half mei voldoende vet door een natuurlijk raadsel. De maatjesharing komt deze weken per schip de haven van Noorwegen, Denemarken en Schotland binnen en wordt daar verwerkt voor de Nederlandse handel. De uitdaging om met man en macht voor de eerste verkoopdag, woensdag 15 juni, voldoende Hollandse Nieuwe beschikbaar te hebben om het seizoen te kunnen starten was sinds jaren niet zo vol vertrouwen. We kunnen starten met vette, malse haring.”

