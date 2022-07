Efficiëntere broodketen tegen voedselverspilling

MEIERIJSTAD – Na de consumentencampagne om broodverspilling tegen te gaan, die de stichting Samen Tegen Voedselverspilling met het Voedingscentrum lanceerde, gaat de stichting een stap verder. Onder de vlag van het Circular Food Center – een cluster van bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden – wordt gewerkt aan een efficiëntere broodketen. Door retourstromen te voorkomen hoopt de stichting broodverspilling verder terug te dringen.

De stichting heeft becijferd dat er dagelijks zo’n 700.000 broden teveel worden gebakken. Ongeveer de helft daarvan wordt verspild door consumenten thuis. Hiervoor is de consumentencampagne in het leven gebracht. Maar er valt ook nog veel winst in de keten te behalen, stelt de stichting Samen Tegen Voedselverspilling.

Voorkomen en verwaarden

De eerste deelnemers aan het cluster zijn Amarant Bakkers, Bakkerij Fuite, European Bakery Innovation Centre (EBIC) van Sonneveld en de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB). Stichting Samen Tegen Voedselverspilling trekt zo gezegd de kar. Vorig jaar werd onder dezelfde vlag werk gemaakt van een circulaire, dierlijke eiwitketen, en nu is dus het ‘voorkomen en verwaarden van retourstromen binnen de broodsector’ aan de beurt.

Retourstromen voorkomen

Toine Timmermans, directeur van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling zegt hierover: “Er bestaan al veel oplossingen voor een efficiënte broodketen: van de inzet van data om precies genoeg te bakken tot de verkoop van vers ingevroren brood. Om nog meer impact te maken, willen we de spelregels veranderen, met de focus op retourstromen voorkomen. Denk aan het maken van andere afspraken in de keten of de inrichting van het winkelschap. De samenwerkende partijen uit het cluster willen bestaande oplossingen schaalbaar maken, mét een goed verdienmodel.”

Bron: Levensmiddelenkrant