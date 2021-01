Europese primeur richting meer insectenconsumptie

SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE – Het Franse biotech bedrijf Agronutris heeft als eerste bedrijf in Europa dat insecten kweekt voor menselijke consumptie, een positieve beoordeling gekregen van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). De Tenebrio molitor, oftewel de gele meelworm, is een veilig product voor de consument.

Agronutris diende de aanvraag in 2018 in bij de EFSA. De positieve beoordeling die het biotech bedrijf nu gekregen heeft, is een erkenning van de unieke data die het verzameld heeft in de afgelopen tien jaar – over de biologie, microbiologie, toxicologie en nutritionele samenstelling van zijn insecten. Voor Nederland kan dit ook interessant worden, zo liet Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, onlangs nog weten dat zij insecten ziet als een belangrijke bron voor ‘veevoer, voedsel en bij het benutten van reststromen.’

Cédric Auriol, medeoprichter van Agronutris liet weten erg tevreden te zijn met de positieve beoordeling. “Het is een erkenning voor tien jaar aan onderzoek en ontwikkeling van de hoogste autoriteit op het gebied van voedselveiligheid. Deze beoordeling laat zien dat de gele meelworm van Agronutris veilig is. Dit zal ervoor zorgen dat insecten volledig onderdeel zullen worden van het Europese voedselsysteem.” De laatste horde ligt bij de Europese Commissie, waar de positieve beoordeling in de eerste helft van 2021 vermoedelijk zal worden omgezet in een officiële autorisatie dat de gele meelworm geschikt is voor menselijke consumptie.

Bron: Levensmiddelenkrant