FrieslandCampina ziet winst dalen door babyvoedingsmarkt

AMERSFOORT – FrieslandCampina boekte in de eerste zes maanden van dit jaar 42,6 procent minder winst dan dezelfde periode vorig jaar, namelijk 62 miljoen euro. Dit komt voornamelijk door een reservering van 57 miljoen euro voor een vonnis in Thailand en tegenvallende resultaten van kindervoeding door slechte marktomstandigheden in Azië, blijkt uit het halfjaarbericht van de zuivelgigant.

De omzet van de fabrikant daalde slechts met 1,8 procent naar 5,5 miljard euro, maar zonder wisselkoerseffecten is dit een stijging van 0,8%. Het onderliggende bedrijfsresultaat – zonder de reservering voor het vonnis in Thailand en valuta-effecten – daalde met 8,6 procent naar 202 miljoen euro.

Verklaring

De ceo van FrieslandCampina, Hein Schumacher, verklaart de resultaten: “Goede resultaten in de business groups Food & Beverage en Trading en gerealiseerde kostenbesparingen konden de stevige tegenwind in kindervoeding niet compenseren. Marktomstandigheden in deze voor FrieslandCampina belangrijke categorie blijven moeilijk. Dit had grote invloed op de resultaten van de business groups Specialised Nutrition en Ingredients.” Volgens Schumacher lijken de cijfers nu de goede richting op te gaan, maar is in deze tijd niks met zekerheid te zeggen. “Nu de coronamaatregelen in veel Europese markten worden versoepeld, herstellen out-of-home-activiteiten zich en trekt de wereldwijde vraag naar zuivel flink aan met stijgende basiszuivelprijzen tot gevolg. Dit is goed voor onze Trading business en de melkprijs voor onze leden. De coronapandemie is echter nog niet over en daarmee ook niet de onzekerheid die daarmee gepaard gaat.”

Vooruitzicht

Over de rest van 2021 zegt de ceo het volgende: “Voor de tweede helft van het jaar zijn we aan de ene kant voorzichtig optimistisch over het ingezette herstel van de consumenten- en out-of-home-kanalen, aan de andere kant wordt een herstel van de Aziatische kindervoedingsmarkt niet verwacht.” FrieslandCampina verwacht dat de basiszuivelprijzen in de tweede helft van 2021 rond het huidige niveau blijven bewegen en daardoor ook de melkprijzen.

Transformatie

In het halfjaarrapport is verder te lezen dat de versnelde transformatie van de onderneming en de daaraan gekoppelde lagere kosten, die vanaf 2022 jaarlijks tenminste 100 miljoen euro aan besparingen moeten opleveren, op schema liggen. Ook meldt de multinational een goede voortgang van het duurzaamheidsprogramma ‘Nourishing a better planet’, waaronder initiatieven op CO2-reductie, het bevorderen van biodiversiteit en de ontwikkeling van duurzame verpakkingen.

