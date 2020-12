FrieslandCampina lanceert ‘Nourishing a better planet’

AMERSFOORT – De zuivelcoöperatie heeft zijn duurzaamheidsprogramma genaamd Nourishing a better planet aangekondigd. “Het is mede aan ons om de groeiende wereldpopulatie te voorzien van goede, veilige en betaalbare voeding, terwijl we onze verantwoordelijkheid nemen om een duurzame waardeketen te creëren”, aldus FrieslandCampina’s ceo Hein Schumacher.

Volgens Schumacher focust het programma op de positieve impact die FrieslandCampina wil maken op de boeren, maatschappij en planeet. “Wij hebben een unieke positie, omdat we een groot deel van de ‘gras naar glas’ keten bezitten”, stelt Schumacher. “Hierdoor kunnen wij leidend zijn in het maken van een positieve impact, terwijl we samenwerken met onze boeren en consumenten. We bouwen hierbij verder op ons stevige fundament van duurzame verbeteringen die we de afgelopen jaren hebben gedaan.”

Nourishing a better planet focust op zes prioriteiten, gebieden waar FrieslandCampina verbetering wil bewerkstelligen. Dit zijn betere en betaalbaardere voeding, een beter leven voor zijn boeren, een beter klimaat, een betere natuur, betere verpakkingen en betere inkoop. Al met al draait het verduurzamen van de ingrediënten en verpakkingen, zonder dat dit ten koste gaat van mens en milieu. Om dit te bereiken is FrieslandCampina ook een samenwerking aangegaan met het WWF en de Rabobank. Hun Biodiversity Monitor meet de ontwikkeling van de biodiversiteit bij de boeren die aangesloten zijn bij FrieslandCampina. Ten slotte wil het bedrijf klimaatneutraal zijn in 2050.

