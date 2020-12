Geen kerstborrel voor Unilever, maar een heftruck voor de Voedselbank

ROTTERDAM - Unilever laat een grote wens van de Voedselbank in Rotterdam uitkomen. Het bedrijf doneerde een heftruck van het budget dat normaal naar het personeelskerstfeest zou gaan.

Vanwege de coronacrisis zijn veel huishoudens in de samenleving hard getroffen en loopt het aantal klanten van de Voedselbank fors op. Dagelijks worden er duizenden pakketten samengesteld en gedistribueerd in Rotterdam en omstreken. De extra heftruck is daarom een welkome versterking. Op initiatief van een groot deel van haar medewerkers, besloot Unilever het budget voor het personeelskerstfeest dit jaar te gebruiken voor extra steun. Na overleg met de Voedselbank bleek een nieuwe heftruck de meest gewenste donatie.

Thijs Sleddering, marketing director foods Unilever Nederland: “En om de klanten van de Voedselbank Rotterdam in deze donkere decembermaand een warm hart onder de riem te steken, delen we als extraatje 2.000 Kletspotten uit gevuld met 20.000 overheerlijke food waste koekjes. De koekjes zijn speciaal voor deze gelegenheid gemaakt van een overgebleven maar nog prima partij Calvé Sinterklaas Pindakaas, een restant dat anders vernietigd zou worden omdat de betreffende potten te grote kruidnootjes bevatten. Hiermee slaan we twee vliegen in één klap: we gaan verspilling tegen en velen kunnen er nog van genieten!”

Jaarlijkse donaties

Begin december pakten honderden medewerkers van Unilever en een aantal partners een recordaantal van 42.000 kerstpakketten in voor de Voedselbank. Dit jaar is het 10e jaar dat Unilever de Kerstpakketten-actie realiseert. Jaarlijks doneert het bedrijf ruim 1 miljoen producten. In de afgelopen 3 jaar liep dit op tot een totaal van ruim 6 miljoen producten, waardoor grote hoeveelheden producten niet verspild werden, maar terechtkwamen bij mensen die het goed kunnen gebruiken.

Ook met de jaarlijkse Nieuwjaarsduik steunt Unox het werk van de voedselbanken met een donatie van 50.000 blikken soep. Naast deze donaties, bestaat de samenwerking uit het uitwisselen van kennis en expertise over bijvoorbeeld het borgen van voedselveiligheid en professionele planningssystemen.

Bron: Levensmiddelenkrant