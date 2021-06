Greenforce laat Nederlandse consument vlees van poeder maken

AMSTERDAM – Greenforce brengt plantaardig vlees in poedervorm naar Nederland. De Duitse start-up maakt Easy Mixen, die bestaan uit plantaardig erwteneiwit waar enkel water aan toegevoegd moet worden om bijvoorbeeld een burger of gehaktbal te maken.

Bij dit product in poedervorm kan de consument de hoeveelheid mengen die hij of zij nodig heeft voor een maaltijd, de vleesvervanger naar eigen inzicht verfijnen en de zakjes gemakkelijk bewaren. Door te werken met erwteneiwit in poedervorm wordt er bij de productie van honderd gram erwteneiwit 48 keer minder land en acht keer minder water gebruikt, en 113 keer minder C02 uitgestoten dan voor 100 gram rundvleeseiwit. De fabrikant zegt hiermee het meest duurzame plantaardige vlees ter wereld te maken. Ook over de smaak zijn ze zelf enthousiast. “Na de online lancering in Duitsland hebben we onze producten samen met onze community verfijnt, zodat de smaak vrijwel niet van vlees te onderscheiden is”, aldus Thomas Isermann, oprichter Greenforce.

Verkrijgbaar

De verschillende varianten zijn vanaf vandaag via de Nederlandse webhop verkrijgbaar voor de consument. Er komen ook grootverpakkingen voor de horeca, het is echter nog niet duidelijk wanneer. Ook is er de ambitie om het af te zetten in supermarkten. In Duitsland wordt het al verkocht via deze twee kanalen.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops