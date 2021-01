Inga Blokker nieuwe directeur kennisinstituut FSIN

BENNEKOM – Het grootste foodinstituut van Nederland, het FoodService Instituut Nederland (FSIN) krijgt met Inga Blokker een nieuwe directeur. Zij volgt vanaf 1 mei Jan-Willem Grievink op.

Het FoodService Instituut Nederland onderzoekt sinds 2003 trends en ontwikkelingen in buitenshuisconsumptie en geeft zo een beeld van trends en toekomstige ontwikkelingen in de foodsector. Meer dan 200 bedrijven zijn lid van de vereniging.

“Het is een ontzettend uitdagende en interessante tijd om in de foodbranche werkzaam te zijn”, zegt aankomend directeur Inga Blokker. “Veel bedrijven zijn gedwongen om zichzelf opnieuw uit te vinden. Meer dan ooit is betrouwbare kennis en duiding nodig om een weg naar voren te zien en kansen op tijd te signaleren. Het is een eer om dat vanaf mei als directeur te kunnen doen bij een organisatie die me al zo lang aan het hart ligt.”

FSIN laat weten dat zij met de aanstelling van Inga Blokker aan haar sterke naam wil blijven bouwen en alle vertrouwen te hebben in Blokker. Zij moet de groei van het FSIN en de relevantie van het unieke Kennisinstituut voor de gehele foodbranche gaan voortzetten en uitbouwen. Blokker is zeer ervaren in de foodbranche. Ze is sinds 2017 directeur van The Food Research Company, de organisatie die zowel de research, de rapporten als de evenementen verzorgt.

Grievink gaat met pensioen, maar blijft beschikbaar voor de organisatie. Hij zal zich vooral bezighouden met commissariaten en advieswerk voor bedrijven in de foodsector.

