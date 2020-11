Innovatieve Coca-Cola KeelClip valt in de prijzen

ROTTERDAM – De nieuwe omverpakking heeft inmiddels verschillende verpakkings- en designprijzen gewonnen, waaronder de European Carton Excellence Awards 2020 en de 'runner-up' NL Packaging Awards 2020. De nieuwe minimalistische kartonnen verpakking voor multipack blikjes bespaart jaarlijks 350.000 kilo nieuw plastic.

De kartonnen verpakking, genaamd KeelClip, is 100 procent recyclebaar en heeft het FSC-mix keurmerk, het keurmerk voor karton van verantwoorde herkomst. De omverpakking beperkt het kartongebruik tot een minimum en heeft als voordeel dat de blikjes volledig zichtbaar zijn.

De introductie van de KeelClip was aangekondigd door Coca-Cola in Nederland voor de eerste helft van 2020. COVID-19 zorgde echter voor internationale reisbeperkingen voor buitenlandse technici die werkten aan de finale afstelling van de productielijn in Dongen. De lijn is inmiddels in volle productie waardoor de nieuwe verpakking vanaf heden overal verkrijgbaar is in het winkelschap.

Vanaf deze week zijn de 250ml multipacks blik van de merken Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandes in de supermarkt verkrijgbaar in de nieuwe kartonnen verpakking. Het bedrijf investeerde ruim 14 miljoen euro in een nieuwe bliklijn en verpakkingsmachine in de lokale fabriek in Dongen. Een beperkt assortiment multipack blik wordt nog geleverd in plastic krimpfolie, gemaakt van volledig recycled plastic. Nog niet alle formaten multipacks zijn technisch gezien al geschikt voor de KeelClip verpakking.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops