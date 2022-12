Jumbo Foodmarkt Groningen plaatst 4,5 meter plantaardig schap

GRONINGEN – Jumbo Foodmarkt Groningen heeft haar schap met plantaardige producten opgeschaald naar vier en een halve meter. Aanvankelijk startte de vestiging met twee meter aan veganistische producten wat wegens het grote succes moest worden uitgebreid.

De supermarkt op de Groningse Boumaboulevard valt, samen met 16 andere Jumbo vestigingen, onder de Maripaan Groep. De groep is erg bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten, en het maken van keuzes voor ‘nieuwe en vooruitstrevende’ food concepten, en wil graag koploper zijn op het gebied van plantaardig aanbod. Niels Sillen, commercieel expert bij de Maripaan Groep zegt: “In een vroeg stadium hebben wij de plantaardige transitie omarmd en gekozen voor een uniek plantaardig aanbod. We willen de steeds meer bewust wordende klant kunnen bedienen met passende producten.”



Groothandel

De foodmarkt werkt hiervoor samen met plantaardige groothandel Vegan Foodservice. “Al enige tijd valt ons op dat het hard gaat met de plantaardige ontwikkelingen. Echter is de kwaliteit of smaak vaak nog niet op maat. En dat vinden wij jammer, want wij weten uit ervaring dat bepaalde merken en producten heel anders en goed kunnen smaken. Door een gevarieerd assortiment van kwalitatieve plantaardige producten aan te bieden vanuit één centraal punt, is plantaardige voeding beschikbaar en toegankelijk voor iedereen. Met dit aanbod willen we foodprofessionals op een enthousiaste en vriendelijke manier inspireren om (meer) plantaardige keuzes te maken”, aldus Vegan Food Service in haar persbericht.



Bron: Levensmiddelenkrant