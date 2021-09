Levensmiddelenkrant presenteert genomineerden Innova Klassiek

Vakprijs onderscheidt de ‘klassiekers’

NIEUWVEEN - Levensmiddelenkrant presenteert hierbij de nominaties voor de Innova Klassiek 2017-2021.

Fabrikanten zijn continu bezig met het vernieuwen van producten en het op de markt brengen van innovaties. Welke van al deze geïntroduceerde producten overleefden de tand des tijds? Levensmiddelenkrant meet in de Innova Klassiek welke producten na vier jaar nog steeds succesvol zijn. Ieder jaar wordt de prijs toegekend aan fabrikanten die met hun product nog altijd goed scoren. Hierbij geldt: het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. In 2017 is er een aantal innovaties gedaan die eruit sprongen en een meerwaarde hebben voor de branche. De partijen achter deze producten zijn de afgelopen weken door Levensmiddelenkrant geïnformeerd over de komende verkiezing.



Via deze link presenteren wij u de genomineerde producten die kans maken op de titel Innova Klassiek 2017-2021.



Hoe worden de winnaars gekozen?

Categorymanagers, inkopers en gerenommeerde ondernemers van Nederlandse supermarktorganisaties geven hun oordeel over alle producten die in 2017 in de supermarkten geïntroduceerd zijn en nu nog altijd succesvol in het schap staan. De deelnemers geven per product beoordelingen en een uitleg op de volgende drie criteria:

- Niet meer weg te denken uit het schap

- Omzet/rendement

- Ondersteuning vanuit de fabrikant in de media en op de winkelvloer.

Hierbij telt het eerste criterium het zwaarst mee. Alleen producten met een gemiddelde van het cijfer 7 of hoger mogen zich winnaar van de Innova Klassiek 2017-2021 noemen.



Bron: Levensmiddelenkrant