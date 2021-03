LocalTea wil de theeketen revolutionaliseren

‘Onze korte keten bespaart 99 procent water en energie én 96 procent CO2-uitstoot’

ZUNDERT – LocalTea eindigde onlangs als derde in de strijd om de Gezonde Innovatie Awards en tweede in de KVK Innovatie Top 100 2020 – daarmee mag de Brabantse theekwekerij zich het meest innovatieve foodbedrijf noemen. Eigenaar Johan Jansen en theemaker Dionne Oomen vertellen hoe dit allemaal bijdraagt aan hun missie: Overal in Europa lokaal thee verbouwen en verwerken, zodat de consument de mogelijkheid krijgt om te kunnen kiezen voor een kwaliteitsthee van dichtbij.

Nederland begint LocalTea steeds meer te ontdekken, zo was de Keuringsdienst van Waarde enige tijd geleden nog te gast om te leren hoe je ook gewoon vanuit het Brabantse Zundert thee kunt verbouwen. Jansen en Oomen zijn blij met alle aandacht die hun kant op komt en de awards die zij in de wacht slepen, maar waken ervoor niet alles aan te pakken. “We werken met een klein team en moeten onze tijd zo goed mogelijk verdelen, daarom gaan we nu alleen op de verzoeken in die bijdragen aan het verspreiden van ons verhaal”, zo legt Oomen uit.

“Het is ook leuk om te zien hoe andere partijen ook op ons inspelen. De Universiteit van Amsterdam heeft laatst onafhankelijk onderzoek gedaan naar de theeketens. Ons gesloten en lokale productiesysteem bespaart 99 procent water en energie, naast een besparing van 96 procent CO 2 -uitstoot ten opzichte van andere traditionele theemerken. Lokaal thee verbouwen draagt bij aan kennis van een prachtig product en is zoveel minder belastend voor het milieu. Dát is wat wij willen bereiken.”

Ambities

De toenemende exposure zorgt ervoor dat Jansen zich nog wel eens in de arm moet knijpen. “We hebben er dagen tussen zitten dat er hier vier cameraploegen over de vloer zijn. Hiermee hebben we het afgelopen jaar al 750.000 mensen kunnen bereiken met onze lokale thee, maar er is nog een wereld te winnen. Thee maken is een ambacht, maar in Europa herkennen we het nog nauwelijks. Echte, pure thee is heel anders van smaak dan wij hier gewend zijn. Met LocalTea willen we stap voor stap naar die smaak toewerken, zodat de Europese consument aan echte thee kan wennen.”

Noodzakelijk volgen Oomen: “Ons smakenpalet begint in de buurt van wat mensen gewend zijn, anders haken ze af. Wat eigenlijk echt bizar is, want thee is op water na gewoon de meest gedronken drank ter wereld.” De volgende stap in de richting van een ketenverandering is om in alle grote Nederlandse supermarkten te komen volgens Jansen. “Door die awards krijg je ook erkenning van experts in de sector en dat spreekt weer investeerders, grote supermarkten en consumenten aan. Zo bouwen we aan ons klantportfolio en groeit ons netwerk door heel Europa. We zijn al in tien landen bezig om partners met een franchiseachtige productlicentie aan het werk te zetten, zodat door heel Europa lokaal thee kan worden verbouwd. Uiteindelijk is dat nodig om die noodzakelijke ketenverandering voor elkaar te krijgen.”

