Look-O-Look doneert pallets snoep aan Voedselbank Nijmegen

NIJMEGEN – Om de jeugdige klanten van de Voedselbank te kunnen voorzien van snoepgoed tijdens het Sinterklaasfeest doneerde internationale snoepproducent Look-O-Look twee pallets vol met snoepgoed. De kleurrijke snuisterijen zullen de komende weken worden uitgedeeld door de vrijwilligers van de Voedselbanken locatie Nijmegen – Overbetuwe.

Mathilde Martens, managing director bij Look-O-Look zegt: “We zijn heel blij dat Sinterklaas met ons snoepgoed een bijdrage kon leveren aan het goede werk van de Voedselbank. Zeker in deze tijd, waarin het aantal klanten voor de Voedselbanken groeit en het geen gegeven is dat mensen het zich kunnen permitteren snoepjes in huis te halen.”



Wintercollectief

Door de crisis zijn steeds meer mensen genoodzaakt gebruik te maken van voedselhulp. En omdat daarnaast de toestroom van voedingsmiddelen ook nog eens verminderd is, is er bij de Voedselbanken een grote vraag naar donateurs. Eerder dit jaar hebben oer-Hollandse voedselproducenten Unox, Iglo, Bolletje en Hak zich verenigd in het zogenoemde ‘Wintercollectief’, een initiatief waarbij de merken extra producten doneren uit eigen assortiment.



Bron: Levensmiddelenkrant