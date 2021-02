Meatless Farm en Salsa Shop openen plantaardige drive-thru

AMSTERDAM – Meatless Farm en Salsa Shop willen consumenten kennis laten maken met plantaardig eten en openen daarom een tijdelijke drive-thru. Deze komt in de Kromhouthal in Amsterdam Noord en zal tussen 4 en 6 maart geopend zijn. Consumenten kunnen er plantaardige burrito’s voor 1 euro afhalen.

Als aanzet voor de Nationale Week Zonder Vlees dopen Meatless Farm en Salsa Shop de Kromhouthal tot de zogenaamde M*** F*** Drive Thru. Vanuit de auto of vanaf de fiets of scooter kunnen geïnteresseerden plantaardige burrito’s voor 1 euro per stuk afhalen. De partijen willen Nederland op een laagdrempelige manier kennis laten maken met lekker alternatieven voor vlees.

Erwin Meijer is verantwoordelijk voor de Nederlandse operatie: “Na het succes van onze drive thru in Londen openen we er nu eentje voor een paar dagen op het vaste land van Europa. Om zo voor de eerste keer kennis te maken met onze producten. We zijn ook zeker niet anti-vlees of pro-vegan, maar we zijn er wel van overtuigd dat het goed is om minder vlees te eten.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops