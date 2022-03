‘Mora-snacks moeten vooral heel erg lekker zijn’

Mora introduceert drie nieuwe snacks geïnspireerd door wereldse gerechten en op basis van groenten

[SPECIAL: GUILTY PLEASURE] TILBURG - Voor welke snacks rent de consument naar het schap? Omdat Mora wil aansluiten bij de consument die nu bewuster met vlees omgaat, werd er een onderzoek uitgevoerd. Wat bleek? Snacks met kaas stonden hoog op de wensenlijst van snackliefhebbers. En, verrassender: ook groenten stonden op de lijst. Het was een hele puzzel om groenten te ‘versnacken’, maar nu liggen er dan toch drie nieuwe snacks in het vriesvak, die bovendien zijn geïnspireerd op wereldse gerechten.

Kaas is lekker smeuïg en romig. Met een krokant korstje eromheen maak je er al snel een heerlijke snack van. Maar hoe maak je van groenten een smakelijke snack? Of zoals senior brand manager retail bij Van Geloven Daphne Schoenmakers stelt: hoe houd je het snacky?

“Dat was een uitdaging. Het blijven snacks, dus het moet vooral heel erg lekker zijn, zoals men van Mora gewend is”, zegt ze. Milou Velis, die trade marketing manager Retail bij Van Geloven is, vult aan: “Het is onze ambitie om vanaf 2025 de helft van onze omzet te halen uit producten die geen vlees bevatten. Je ziet immers overal in de markt dat consumenten bewuster met vlees omgaan. We hebben al onder andere een vega kroket en vega frikandel in ons assortiment. Dus wilden we onderzoeken welke routes nog meer interessant zijn. Het onderzoek dat we lieten uitvoeren, bevestigde wat we al dachten: dat kaas een interessante route is. En tot onze verrassing bleek dat ook te gelden voor groenten.” Schoenmakers voegt daaraan toe: “We weten dat Nederlanders steeds meer variëren in hun maaltijden, met gerechten uit allerlei verschillende landen. Daarom hebben wij ons laten inspireren door wereldse gerechten en die omgezet naar een borrelformaat. Het resultaat? Drie snacks in onze Oven & Airfryer Bites-range, namelijk Italian Risotto Bites, Mexican Salsa Bites en Japanese Teriyaki bites.”

Voor iedereen

De Italian Risotto Bites bevatten echte risottorijst, tomaat, ui en mozzarella, en hebben de vorm van een balletje. “We hebben bewust gekozen voor deze vorm. De snack is namelijk geïnspireerd op de bekende arancini, gefrituurde risottoballetjes die veel gegeten worden in Italië”, verduidelijkt Schoenmakers. Ook de andere snacks hebben een kenmerkende vorm. De Mexican Salsa Bites, die een vulling van zoete mais, zwarte bonen, ui, paprika, tomaat en kaas hebben en licht pittig zijn door toevoeging van jalapeñopepers, zijn driehoekig van vorm, waarmee de snack doet denken aan een nachochipje. De Japanese Teriyaki Bites ten slotte hebben de vorm van een minibamischijf. Ze zijn dan ook gevuld met noodles, broccoli, ui, shiitake en rode paprika. Allemaal zijn ze omhuld met een knapperig korstje.

De nieuwe wereldse borrelbites bevatten geen vlees en zijn dus geschikt voor de vegetariër. “Maar we leggen niet de nadruk op het feit dat het hier om vegetarische snacks gaat. Deze snacks zijn er voor iedereen”, legt Velis uit. Dat sluit ook goed aan op de door Mora onderzochte aankoopredenen van consumenten, vult Schoenmakers aan: “81 procent heeft laten weten dit een aantrekkelijk concept te vinden. ‘Het lijkt me heel erg lekker’, is de belangrijkste reden die men geeft om deze snacks te kopen. Gevolgd door: ‘Fijn voor de variatie’.

‘Omdat het vegetarisch is’ wordt als derde reden voor aankoop genoemd.”

Smaakexplosie

Mora ging niet over een nacht ijs met deze snacks. “We hebben ons laten inspireren op verschillende vlakken. We hebben alles uit de supermarkt én de foodservicemarkt geproefd wat maar enigszins lijkt op een groentesnack. Dat was hard werken, hoor!”, zegt Schoenmakers lachend. “Samen bepaalden we vervolgens wat we interessant vonden en wat niet. En vooral: waarom? Zo konden we gaandeweg de contouren schetsen van de nieuwe snacks die wij wilden ontwikkelen. Uiteindelijk kozen we voor borrelbites met een krokante buitenkant en een smaakexplosie aan de binnenkant. De ingrediënten moesten ook zichtbaar zijn en een lekkere bite hebben. In brainstormsessies met partners waar we veel mee samenwerken, kwamen uiteindelijk de wereldse smaken naar voren. Mora staat bekend als de snackinnovator en ik weet zeker dat we dat nu weer waarmaken”, vertelt Velis, die aangeeft de Japanese Teriyaki Bites als favoriet te hebben. Schoenmakers, groot liefhebber van de Italiaanse keuken, zweert bij de Italian Risotto Bites.

De verwachtingen van deze wereldsegerechten-snacks zijn hooggespannen. Schoenmakers: “Deze snacks zijn uitgebreid beoordeeld in een consumentenonderzoek en alle drie scoren ze ver boven de benchmark. We hebben er grootse verwachtingen van.” Daarom worden de snacks ook groots ondersteund. Zo zullen, hoe kan het ook anders, Cora en Flora hun opwachting maken in een tv-commercial. Ook online staat er veel te gebeuren, zoals een ‘boost je borrel’-campagne, waarin consumenten worden geïnspireerd tot het maken van een verrassende borrelplank. Net buiten de supermarkten worden digitale schermen ingezet om de consument voor binnenkomst nog even te herinneren aan de nieuwe borrelbites en ook op de winkelvloer zullen deze nog onder de aandacht worden gebracht.

Bron: Levensmiddelenkrant

