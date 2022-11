Nieuwe bedrijven sluiten zich aan bij Wintercollectief

ROTTERDAM – Zes fabrikanten van voedingsmiddelen hebben zich aangesloten bij het Wintercollectief. Dit initiatief van Unox, Iglo, Bolletje en Hak, is in het leven geroepen om de Voedselbank te helpen met levensmiddelen. Met de zes nieuwe bedrijven staat de teller nu op 1,9 miljoen extra producten voor de Voedselbank.

De Voedselbank heeft het moeilijk. Ze verwachten een toename van 40 procent in aanvragen door de aanhoudende energiecrisis en hoge inflatie. Door goede initiatieven tegen verspilling binnen de voedselbranche blijven er minder producten over om aan de Voedselbank te doneren. Om te zorgen dat iedereen die aanklopt bij de voedselbank gezonde en voedzame maaltijden kunnen krijgen, is het Wintercollectief opgericht. Gelijktijdig deden de initiatiefnemers een oproep aan alle fabrikanten zich aan te sluiten.

Nieuwe deelnemers

Binnen twee weken staat de teller nu op tien bedrijven en 1,9 miljoen producten. Honig, Koninklijke De Ruijter, FrieslandCampina, Maaslander, Calvé en No Fairytales zijn de nieuwe deelnemers. “Het effect van dit initiatief overtreft onze verwachtingen. Dat het zo groots opgepakt zou worden hadden we niet durven dromen. Met dit enorme aantal producten kunnen wij veel huishoudens voorzien van voedzame maaltijden”, zegt Leo Wijnbelt, voorzitter van Voedselbanken Nederland.

Positieve reacties

Esther van Spronsen van Unox: “We hebben als collectief veel positieve en warme reacties gekregen van collega-merken en producenten. Het laat zien dat we in gezamenlijkheid in staat zijn om een bijdrage te leveren aan een groot en urgent maatschappelijk probleem. Het is hartverwarmend dat er de afgelopen twee weken al zes prachtige merken bij het collectief zijn gekomen. We doen dit allemaal vanuit dezelfde overtuiging. Niemand zou in Nederland honger mogen lijden.”

Bron: Levensmiddelenkrant