Oatly behaalt recordomzet en zet in op groei

MALMÖ – Oatly behaalt in het tweede kwartaal van 2021 een omzet van 146,2 miljoen dollar, dit is een groei van 53,3 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Het Zweedse bedrijf blijft inzetten op groei en breidt de productiecapaciteit verder uit.

In het tweede kwartaal werd een brutowinst van 38,6 miljoen dollar behaald, wat uitkomt op een brutowinstmarge van 26,4 procent. In dezelfde periode in 2020 werd het kwartaal afgesloten met een brutowinst van 30,8 miljoen dollar (en een brutowinstmarge van 32,3 procent). Het kwartaal werd afgesloten met een verlies voor belastingen van 58,8 miljoen dollar.

Groei

De amandeldrank van Oatly werd in twee nieuwe landen gelanceerd: Zwitserland en Ierland. Verder heeft de fabrikant twee nieuwe fabrieken geopend, één in de Verenigde Staten (Ogden, Utah) en één in Singapore. Daarnaast heeft het bedrijf door strategische investeringen haar productiecapaciteit verdubbeld in de vestiging in Vlissingen, van 150 miljoen liter naar 300 miljoen liter jaar. De ambitie voor groei is verder merkbaar door samenwerking met diverse wereldwijd bekende bedrijven als KFC, Starbucks en 7-Eleven.

Bron: Levensmiddelkrant / Out.of.Home Shops