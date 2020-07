Omzet FrieslandCampina stabiel, ondanks corona

AMERSFOORT – FrieslandCampina beleeft een sterk jaar, maar ziet een groot deel van de geplande winst verdampen door corona. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de fabrikant presenteert. De directie hoopt de recessie de baas te blijven door kosten te ‘herstructureren’ en ‘structureel’ op grotere schaal te produceren.

De eerste helft van dit jaar is stabiel voor FrieslandCampina. De zuivelfabrikant heeft zo’n goede start beleefd dat zelfs corona de cijfers niet in het rood krijgt. Er kwam 5,6 miljard euro binnen, 0,3 procent meer dan de eerste helft vorig jaar. Toch ligt het bedrijfsresultaat 17,2 procent lager en ging de winst met 37,2 procent omlaag.

FrieslandCampina wijt dat met name aan de weggevallen omzet uit out-of-homekanalen, maar ook aan lagere basiszuivelprijzen en de gedaalde verkoop van kindervoeding in Hongkong, door dichte grenzen met China. Dit werd deels gecompenseerd door hogere winst in Consumer Dairy en Ingredients.

Meer melk

Met de productie lijkt het vooralsnog goed te gaan. Er werd meer melk geproduceerd en de zuivelprijs ging omlaag. De melkprijs is voor leden-melkveehouders met 3,5 procent gedaald naar 36,59 euro per 100 kilo melk door een daling van de basiszuivelprijzen. De melkaanvoer met is met 1,1 gestegen naar 5.144 miljoen kilo door gunstige weersomstandigheden.

“De coronapandemie heeft in de eerste helft van 2020 tot marktomstandigheden geleid die we nog niet eerder gezien hebben”, vertelt ceo Hein Schumacher. “In veel landen moesten mensen door lockdowns binnen blijven en werden de horeca en andere out-of-home-kanalen gesloten. Basiszuivelprijzen daalden flink, maar bepaalde kosten, zoals bijvoorbeeld voor transport en zeecontainers, stegen daarentegen.”

‘Bedankt’

Schumacher is lovend over de productieketen. “In deze ongekende situatie zijn onze leden-melkveehouders altijd melk blijven leveren die door ons op tijd werd opgehaald en volledig verwerkt in onze productielocaties. Ook onze klanten hebben we de afgelopen maanden steeds van producten kunnen blijven voorzien. We hebben hier met z’n allen gedisciplineerd en hard aan gewerkt. Hiervoor wil ik onze leden-melkveehouders, medewerkers en business partners enorm bedanken.”

Door het wegvallen van omzet in out-of-home en kinderproducten voor de Chinese markt, kwam de winst ‘onder druk’ te staan ‘als gevolg van de wereldwijde coronacrisis’, licht Schumacher toe. De fabrikant reageerde op de ontwikkelingen door zich te focussen op ‘het primaire proces’. “We hebben ons gefocust op het produceren en leveren van producten en we maken enorme slagen met verdere digitalisering en met e-commerce. Tenslotte hebben we onze marktposities in Ingrediënten wereldwijd en belangrijke consumentenmarkten zoals China, Indonesië, Nigeria, Pakistan en onze thuismarkten Nederland en Duitsland, de afgelopen periode weten te versterken.”

‘Ingrijpen kostenstructuur’

Tot slot legt FrieslandCampina de financiën nog eens onder een vergrootglas, of zoals Schumacher het verwoordt: “Vooruitkijkend moeten we er op dit moment vanuit gaan dat we in 2020 in een wereldwijde recessie terecht komen en dat het herstel hiervan tijd zal vergen. Dit vereist dat we verder ingrijpen in onze kostenstructuur en maatregelen nemen om onze productiviteit structureel te verhogen. We zullen echter ook blijven investeren in onze merken, innovaties, verkoopkanalen (zoals e-commerce) en groeimarkten. Deze combinatie moet er voor zorgen dat we sterker uit deze uitdagende periode tevoorschijn komen.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops