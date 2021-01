Tikkie rolt Tikkie Terug voor bedrijven verder uit

AMSTERDAM – Tikkie heeft nu een vaste plek in de app voor cashback-acties, hier kunnen merken speciale kortingsacties onder de aandacht brengen van de 6 miljoen gebruikers van Tikkie. Na aankoop in de supermarkt, kunnen mensen hun kassabon scannen en krijgen ze binnen 5 seconden de korting teruggestort.

Met Tikkie Terug wil Tikkie de bekende geldterugacties naar het niveau brengen dat wordt verwacht in 2021: volledig digitaal, snel en vertrouwd. De nieuwe dienst werd vorig jaar uitgebreid getest en Coca-Cola was de eerste partij die Tikkie Terug inzette met campagnes voor onder andere Fuze Tea en Coca-Cola Energy. Ook Nestlé, Arla, FrieslandCampina, Bolletje en Hema maken inmiddels al gebruik van de functionaliteit.

“Sinds de lancering van Tikkie Terug een half jaar geleden, hebben we veel succesvolle acties met grote A-merken gedaan”, vertelt Moreno Kensmil, hoofd marketing van Tikkie. “We merkten dat het toegevoegde waarde heeft om de cashback-actie proactief in de Tikkie app te tonen. Dit deden we samen met Hema en Bolletje en we kregen hier veel enthousiaste reacties op. Daarom hebben we nu een vaste plek in de app gecreëerd. Merken kunnen zo een hele brede doelgroep met hun product aanspreken. Hiermee is het een functionaliteit geworden die niet mag ontbreken in de mediakanalen mix van marketeers.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops