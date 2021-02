Unilever boekt winst, ondanks tegenwind

LONDEN – Unilever heeft in 2020 zijn winst weten te verhogen tot ongeveer 6,1 miljard euro, ook al daalde de operationele winst wel. Als gevolg van de coronacrisis stegen de kosten namelijk in het afgelopen jaar, maar het concern wist ook meer hygiëneproducten als zeep en wasmiddelen te verkopen.

Alan Jope, ceo Unilever, liet weten trots te zijn op het resultaat dat onder moeilijke omstandigheden tot stand kwam. “Het is een onvoorspelbaar jaar geweest, waarin we onze veerkracht en flexibiliteit hebben laten zien. We hebben aan het begin van het jaar onze focus verplaatst naar competitieve groei en zijn daardoor in het vierde kwartaal gegroeid in 60 procent van de markten waarin we actief zijn.

Daarnaast hebben we aan onze strategische en duurzame agenda kunnen werken en nieuwe targets kunnen zetten. Ten slotte hebben we eenheid in onze juridische structuur kunnen krijgen met één hoofdkantoor.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops