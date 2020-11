Unilever presenteert doelen 'Future Foods'

LONDEN / ROTTERDAM – De multinational stelt zichzelf ambitieuze doelen met de Foods & Refreshment strategie ‘Future Foods’. Plantaardige vleesvervangers, zuivelalternatieven en voedzame producten moeten verder groeien. Voedselverspilling, en het aantal calorieën en het zout- en suikergehalte in de producten moeten omlaag. “Het is niet aan ons om te bepalen wat mensen eten, maar we kunnen wel gezondere alternatieven toegankelijk maken,” aldus Hanneke Faber, president foods & refreshment van Unilever.

Het wereldwijde gepresenteerde 'Future Foods' programma richt zich op twee kerndoelen: mensen helpen over te stappen op gezondere voeding en de milieu-impact van de wereldwijde voedselketen verminderen. Deze groei zal worden gestimuleerd door de uitrol van De Vegetarische Slager en de uitbreiding van het aantal vegan alternatieven van merken als Hellmann’s, Magnum en Wall’s/OLA.

Dit moet resulteren in vier concrete doelstellingen. Een jaarlijkse omzet van 1 miljard euro voor plantaardige vleesvervangers en zuivelalternatieven binnen vijf tot zeven jaar. De wereldwijde voedselverspilling die wordt veroorzaakt door Unileveractiviteiten moet tegen 2025 gehalveerd zijn. Het aantal producten bestaand uit duurzame voeding verdubbelen tegen 2025. En als vierde doelstelling moet het verlagen van het aantal calorieën en het zout- en suikergehalte in de producten doorgaan.

Ecologische doelstellingen

”Als een van ’s werelds grootste voedingsmiddelenproducenten kunnen we een kritieke rol spelen in de transformatie van het wereldwijde voedselsysteem,” merkt Faber op. “Dit zijn ambitieuze, verstrekkende doelstellingen die aangeven dat we een positieve bijdragen willen leveren aan de wereld. De meeste mensen erkennen inmiddels dat het bestaande voedselsysteem onrechtvaardig en inefficiënt is.”

Faber vervolgt: “Een derde van al het geproduceerde voedsel wordt weggegooid. En de vee-industrie is de op een na grootste veroorzaker van de uitstoot van broeikasgassen, na fossiele brandstoffen. Het is tevens een veroorzaker van ontbossing, water- en luchtvervuiling en het verlies van biodiversiteit.” De doelstellingen van 'Future Foods' ondersteunen daarom Unilevers wereldwijde toezeggingen om voor 2023 een ontbossingsvrije toeleveringsketen te realiseren, 1 miljard euro te investeren in een nieuw klimaat- en natuurfonds en te zorgen dat 100 procent van haar plastic verpakkingen voor 2039 herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar is.

Verkleining voetafdruk

Unilever behaalde in 2019 een omzet van 52 miljard euro. Meer dan de helft van Unilever’s voetafdruk wordt gegeneerd in opkomende markten. Aan de basis van de nieuwe strategie ligt het Unilever Sustainable Living Plan (USLP). Hiervoor wil het bedrijf meer dan een miljard mensen helpen om hun gezondheid en welzijn te verbeteren tegen 2020. De impact van zijn producten op het milieu halveren tegen 2030. En de levensstandaard van miljoenen mensen verhogen tegen 2020.

De Sustainable Living merken waren in 2019 verantwoordelijk voor 78 procent van de totale groei en 75 procent van de omzet. Meer dan een miljard mensen zijn geholpen in het verbeteren van gezondheid en welzijn, de ecologische voetafdruk is gehalveerd en het levensonderhoud van miljoenen mensen is verbeterd. Het leverde Unilever onlangs opnieuw de erkenning van sectorleider in de Dow Jones Sustainability Index op.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops