Vanaf eind 2022 ook statiegeld op blikjes

DEN HAAG - Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de Tweede Kamer laten weten dat er per 31 december 2022 15 cent statiegeld op een blikje frisdrank, water of bier komt. Het aantal weggegooide blikjes in het milieu is de laatste tijd met 27 procent toegenomen.