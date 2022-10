VBZ: Inflatie heeft invloed op Halloween inkopen

Ruim 1 op de 10 Nederlanders viert Halloween

DEN HAAG – Uit recent onderzoek dat de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) uit liet voeren blijkt dat een op de tien Nederlanders aandacht besteedt aan Halloween. Halloween is vandaag de dag vrijwel even populair als het Sint Maarten-feest.

Het van origine Amerikaanse Halloweenfeest wint steeds meer terrein bij Nederlandse huishoudens. Waar voorheen uitsluitend Amerikaanse kinderen in griezelige outfits langs de deuren gingen, zegt een op de tien Nederlanders dit jaar aandacht te besteden aan de spookachtige viering.

Onderzoeksbureau Peil.nl voerde afgelopen weekend een onderzoek uit in opdracht van VBZ. Uit de antwoorden van de geënquêteerden blijkt dat 6 procent van de Nederlanders zelf actief mee loopt in de Halloween-spooktocht. Dit betekent dat ruim een miljoen volwassen landgenoten langs de deuren gaat tijdens de lampionnenoptocht. Hierbij zijn alle gekostumeerde kinderen nog niet eens meegerekend. 4 procent van de ondervraagden voorziet enkel huis en tuin van angstwekkende decoratie, zonder actief mee te doen aan de optocht.

Lampionnentocht

De viering van het Halloweenfeest lijkt, in uiterlijke aspecten, erg op de viering van Sint Maarten, daar dit ook een lampionnentocht langs de deuren is met snoepgoed als oogmerk. Het aantal Halloween-vierenden verschilt inmiddels niet veel met het aantal Sint Maarten-liefhebbers. 12 procent van de respondenten geeft aan op 11 november mee te lopen in de lampionnentocht.

Volgens VBZ doen 350.000 Nederlanders actief mee aan beide vieringen.

Trick or treat?

Vanwege de prijsstijgingen geeft 27 procent aan minder lekkernijen in huis te halen voor de huiveringwekkend verklede kinderen. 35 procent van de huishoudens koopt kritischer in. Ze letten meer op aanbiedingen, huismerken of bieden eenvoudigere varianten aan. Daartegenover zegt 45 procent dat de inflatie geen invloed heeft op de Halloweeninkopen. Dit betreft wel vaak de hogere inkomens.

De populairste producten om uit te delen tijdens de optocht zijn zoet of zuur snoepgoed, drop, koekjes en lolly’s en chocolade. 26 procent kiest voor suikervrije of biologische producten zoals rozijntjes of vegan varianten, of fruit.

Bron: Levensmiddelenkrant