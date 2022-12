WAP: Ondanks vegan trend eet Nederland vlees met kerst

DEN HAAG – Ondanks dat het vegetarisch dieet niet meer te negeren valt door restaurant en retail, verkiest ruim tachtig procent van de Nederlanders een kerstdiner mét vlees, zo blijkt uit onderzoek van DirectResearch in opdracht van World Animal Protection (WAP). De dierenbelangenorganisatie wil hier met de ‘kerstdiernee’ campagne verandering in brengen.

Slechts vier procent van de Nederlandse kerstdinergasten eet tijdens de feestdagen een vegetarisch of plantaardig diner. “ Zestig procent van de ondervraagden geeft aan vlees en vis lekkerder te vinden, en dat een vleesgerecht ‘nu eenmaal bij een kerstdiner hoort’”, vertelt WAP in haar persbericht. Toch blijkt dat haast de helft van de geënquêteerden het niet erg zou vinden wanneer ze bij iemand anders een feestmaal zonder vlees geserveerd zouden krijgen.



Kerstdiernee

De dierenbeschermingsorganisatie juicht een plantaardig ‘Kerstdiernee’ toe. Om een gastmaal zonder vlees toegankelijker te maken deelt WAP op haar website tips voor plantaardige kerstmenu’s en verkoopt een ‘goede foute kersttrui’ waarop vertederende dieren zijn afgebeeld en de hashtag ‘Kerstdiernee’, voor een statement aan de kerstdis. “Terwijl wij gezellig aan het kerstdiner zitten, brengen miljoenen dieren in Europa hun kerst door in veel te krappe kooien of megastallen, omdat wij graag vlees willen eten. Het is tijd voor verandering. Een plantaardig kerstdiner is niet alleen beter voor het dierenwelzijn; het is minstens zo lekker, gezonder én beter voor het klimaat. Het past veel beter bij de kerstgedachte dan een dood dier op je bord”, aldus Julia Bakker, campagnemanager Dieren in de veehouderij bij World Animal Protection.



Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops