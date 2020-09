Willem Brandt, Unilever: ‘We nemen de leiding in verduurzamen’

ROTTERDAM – Met het deze week gelanceerde Clean Future programma van Unilever, investeert bedrijf een miljard euro om schoonmaakproducten vrij te maken van fossiele brandstoffen voor 2030. Willem Brandt, VP home care bij Unilever, is optimistisch: “Het is een mega-opgave, maar ik ben er heilig van overtuigd dat het mogelijk is.”

Met het bedrag zet Unilever met een nieuw innovatieprogramma groots in op haar Research & Development afdeling. Op deze manier wil de producent van onder andere Omo, Cif en Robijn het komende decennium alle was- en schoonmaakmiddelen aanpakken. Op zowel ontwikkeling, productie en verpakking gaan grote stappen gemaakt worden, geeft Unilever aan.

Brandt is blij dat het programma nu officieel gelanceerd is. “In onze divisie, Home Care, hebben we de afgelopen tien jaar onze hoeveelheid uitstootgassen al 20 procent naar beneden weten te krijgen. Maar wij beseften dat de helft van de vervuiling die onze industrie gegenereerd wordt, komt van de producten zelf, van wat er ín de flessen zit.” Schoon- en wasmiddelen worden op dit moment grotendeels gemaakt van olie, een niet-hernieuwbare koolstofbron die vanuit de grond omhoog gepompt wordt.

Carbon Rainbow

“Je kunt geen gezond bedrijf runnen op een zieke planeet”, stelt Brandt. “Daarom willen we de leiding nemen in het zoeken naar oplossingen om te verduurzamen.” Met Clean Future wil de producent technologieën verder ontwikkelen om de hernieuwbare bronnen van de ‘Carbon Rainbow’ te gebruiken. Door koolstof uit planten (groen) en algen uit de zee (blauw) te halen en het opvangen van CO2 uit de lucht (paars), zou dit haalbaar zijn.

Daarnaast kijkt Unilever naar manieren om alle was- en schoonmaakmiddelen milieuvriendelijker te maken. Zo zullen steeds meer producten biologisch afbreekbare componenten gaan bevatten. Ook is het doel dat tegen 2025 alle plastic verpakkingen herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops