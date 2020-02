Winnaar Innova Klassiek Chio: 'Borrel Bites combineert smaken en texturen in één zak’

DOETINCHEM – Chio Borrel Bites van Intersnack hebben de Innova Klassiek gewonnen. De zoutjes zijn door ondernemers gekozen als een onmisbaar product. Nico Kanen, category development manager neemt de prijs trots in ontvangst.

Wat vindt u ervan dat uw product als onmisbaar in het schap wordt beschouwd?

“Wij zijn natuurlijk heel blij met deze waardering voor Chio Borrel Bites vanuit onze handelspartners. Het onderstreept de relevantie van de vernieuwing die Chio met de Borrel Bitesmixen in het borrelnotensegment heeft gerealiseerd. Het grote succes blijkt uit het feit dat inmiddels miljoenen shoppers voor Chio Borrel Bites hebben gekozen. Het is ook dankzij het vertrouwen dat de handel ons gegeven heeft dat we met Chio Borrel Bites een mooie positie hebben kunnen opbouwen, door ons als nieuwkomer in de notencategorie een plek te geven op het schap.”



Welke verklaring heeft u ervoor dat het winnende product het al vier jaar goed doet op de schappen?

“Chio Borrel Bites is een unieke propositie, door de mix van pinda’s, borrelnoten en zoutjes in één zak. Hiermee speelt het concept direct in op de belangrijke consumentenbehoefte naar

verrassende producten die iets extra’s brengen op de borreltafel. De trend die we categoriebreed zien, is dat consumentenvoorkeur verschuift van de aloude standaard zoutjes naar meer variatie. Chio Borrel Bites biedt deze variatie en verrassing bij uitstek, door het combineren van verschillende smaken en texturen in één zak.”



Wat heeft u er als fabrikant aan gedaan om met dit product de eerste vier cruciale jaren te overleven?

“We hebben fors geïnvesteerd in ondersteuning. Destijds hebben we in onze communicatiecampagne samengewerkt met Rick en Ron Brandsteder. Met de Brandsteders hebben we een commercial opgenomen om voor het grote publiek Chio Borrel Bites op een leuke en toegankelijke wijze te introduceren als de nieuwe, lekkere en verrassende mix voor op de borreltafel. Om het concept bij consumenten te activeren, zijn we vertrokken vanuit onze merkbelofte dat Chio ‘quality time’-momenten bij haar consumenten wil stimuleren en vergroten. Op de winkelvloer hebben we Chio Borrel Bites ondersteund met gerichte premia-acties om het borrelmoment aan te kleden, onder andere met een pubquiz en schaaltjes. Aanvullend hebben we een socialmediacampagne ingezet op gerichte doelgroepen, onder andere met een onlinegame ‘Beat the Bites’.”



In hoeverre is ondersteuning van dit product nog steeds noodzakelijk? Kunt u recente voorbeelden geven?

“Onze ambitie met Chio Borrel Bites reikt verder dan de positie die we momenteel hebben. Vorig jaar hebben we daarom de range uitgebreid met Chio Tortilla Bites, eveneens een unieke mix van pinda’s, borrelnoten (met een maïscoating) en maïszoutjes. Ondersteuning blijft voor ons belangrijk om het Bites-concept verder te laten groeien. Dit betekent dat de Chio Bites-range dit jaar above-the-line zichtbaar is met een commercial. Consumenten hebben deze commercial in de afgelopen weken al op televisie voorbij zien komen.”



Welke stappen kan de retail zetten om de categorie van het winnende product verder te vergroten?

“Wij zijn continu met onze handelspartners in gesprek om de notencategorie verder te laten groeien, zowel vanuit het Chio-merk als vanuit de retailermerken. Voor Chio zien we nog veel potentie in het verder uitbouwen van het mixsegment binnen of aansluitend aan borrelnoten. Hierbij ligt onze eerste focus op het laten groeien van penetratie. In samenwerking met de handel kijken we naar gerichte mogelijkheden om de zichtbaarheid in het schap en confrontatie buiten het schap te vergroten. Om zo nog veel meer shoppers te bereiken met onze mixen en daarmee de toegevoegde waarde in de categorie te vergroten.”

Reactie Norbert Savelkoul, ondernemer Plus Savelkoul:

“Een echt impulsartikel voor de consument. Er valt bovendien een goede marge op te behalen. Met name wanneer we in aanloop naar het weekend Chio Borrel Bites op de actiekop presenteren, ‘loopt’ het product zo de winkel uit. Intersnack innoveert veel op uitstraling, bijvoorbeeld in de vorm van actiepresentatie en productverpakking. Consumenten krijgen daar een prettig gevoel bij. Ze kopen graag iets nieuws en eigentijds.”

Bron: Levensmiddelenkrant