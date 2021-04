Nielsen: 'Paasomzet supers groeit opnieuw'

DIEMEN – De paasomzet van de supermarkten van afgelopen week knalt door het dak, en zorgt met € 974 miljoen omzet voor een nieuw paasrecord. Dit zegt onderzoeksbureau Nielsen.

De omzet in de week voor Pasen steeg daarmee met 6,5 procent, bijna € 60 miljoen, ten opzicht van vorig jaar. De paasomzet van dat jaar behaalde met € 915 miljoen ook een record in 2020, het jaar van uitersten voor supermarkten. Toen viel het christelijke feest slechts enkele weken na het ingaan van diverse coronamaatregelen. Nederlanders moesten daardoor thuisblijven, terwijl veel horeca nog bezig was met het aanpassen aan de situatie van toentertijd, zoals afhaalmogelijkheden. "Nu heeft de horeca alle ervaring en kennis van hoe om te gaan met de huidige omstandigheden, met maaltijdboxen bijvoorbeeld", verklaard Nielsen. Desondanks halen de grootgrutters dit jaar de hoogste paaspiek aller tijden.

Pasen vs paniekweek

Afgelopen paasomzet is overigens maar € 24 miljoen lager dan die in de paniekweek van 2020. In week 11 van vorig jaar zorgde het hamsteren voor een afname van € 998 miljoen.

Toekomst

Het onderzoeksbureau zegt dat door de continuering van de horecasluiting, de supermarktomzet waarschijnlijk de komende tijd nog blijft groeien.

Bron: Levensmiddelenkrant