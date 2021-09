NIX Challenge 2021 gaat van start

AMSTERDAM – In de week van 13 tot en met 20 september strijden supermarktmedewerkers in de eerste plaats in de NIX challenge, dat is een initiatief van CBL. Bij deze wedstrijd moeten medewerkers de juiste leeftijd van jongeren die tabak of alcohol willen kopen raden. De finalisten (per supermarktketen) strijden 29 september tegen elkaar.