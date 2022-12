AH bereikt mijlpaal: Den Haag wordt volledig elektrisch beleverd

ZAANDAM – Albert Heijn kondigde het eerder dit jaar al aan: de Zaanse formule heeft de ambitie om binnensteden stil en schoon te bevoorraden. De eerste stap is gezet en dat is tevens een mijlpaal, aldus Annemieke Sirre – Heijdra, director Transport bij Albert Heijn. Alle winkels en klanten in Den Haag worden namelijk volledig elektrisch beleverd.

Op LinkedIn schrijft Sirre – Heijdra dat het moment eindelijk daar was. “Zowel onze winkels als onze online klanten worden vanaf vandaag volledig elektrisch beleverd. Samen met transporteurs en vrachtwagenfabrikanten trappen we af vanaf het grootste snellaadplein van Nederland, op het Albert Heijn distributiecentrum in Pijnacker”, aldus Sirre – Heijdra.

Reden dat de supermarktketen inzet op elektrisch vervoer heeft te maken met de zogenoemde zero emissiezones die door Nederlandse steden vanaf 2025 worden ingevoerd. Constantijn Ninck Blok, directeur Logistiek & Keten zei bij de aankondiging eerder dit jaar dat alleen een goede samenwerking dit mogelijk maakt: “De vraag naar transport groeit, mede door de populariteit van thuisbezorging. Tegelijkertijd willen we de uitstoot van CO2 zo snel mogelijk verminderen. We zien het als onze verantwoordelijkheid om hierin snel grote stappen te zetten. Dat lukt alleen door goede samenwerking en het is dan ook fantastisch dat wij dit nu doen samen met onze vervoerspartners in de vier grote binnensteden. En we zijn nog niet klaar, onze ambitie gaat verder: steeds stiller, schoner en natuurlijk gericht op gemak dus met voldoende beschikbaarheid en altijd op tijd, voor onze klanten.” Den Haag is niet de enige stad die Albert Heijn elektrisch gaat bevoorraden. Rotterdam volgt in het eerste kwartaal van 2023, Utrecht in de tweede helft van volgend jaar, evenals Amsterdam.

