AH Compact uitgebreid naar Nijmegen

Cas en Janou hadden de primeur in Nijmegen: zij ontvingen de eerste boodschappen via AH Compact

NIJMEGEN – De gratis bezorgservice van Albert Heijn is vanaf vandaag ook beschikbaar voor inwoners van Nijmegen, Oosterhout en Lent. De service richt zich op kleine huishoudens - eenpersoonshuishoudens en huishoudens zonder kinderen. Klanten hebben keuze uit 5.000 dagelijkse boodschappen, het minimumbestelbedrag is slechts 35 euro en bezorging is gratis.

Boodschappen thuis laten bezorgen doet Albert Heijn al tientallen jaren. Bestellingen werden in het begin in de winkel of telefonisch doorgegeven. Sinds 2001 kunnen klanten bestellen via ah.nl en vanaf 2009 ook via de AH-app. De supermarktketen zag dat vooral gezinnen met kinderen, bedrijven en instellingen hiervan gebruik maakten. Ook bij kleine huishoudens is een groeiende behoefte de boodschappen online te bestellen. Sinds 23 oktober konden bewoners uit Haarlem daarom als eerste de kleinschaligere bezorgservice uitproberen.

Philip Padberg, directeur e-commerce bij Albert Heijn: “We zien én merken dat klanten in Haarlem erg enthousiast zijn over AH Compact. Ik ben daarom blij dat we nu al kunnen uitbreiden naar Nijmegen, Oosterhout en Lent, alle drie gebieden met veel kleine huishoudens.”

Track & trace

Alle prijzen zijn hetzelfde als in de winkel of via AH.nl, inclusief Bonusaanbiedingen en bestellen kan via de speciale AH Compact-app. Via deze app kan ook iedereen meedoen aan de digitale spaaracties van Albert Heijn, zoals pannen en koopzegels sparen. De boodschappen worden bezorgd vanuit het Home Shop Center in Oosterhout. Er zijn acht bezorgmomenten naar keuze per week, opgedeeld in korte blokken van één tot twee uur waarin de AH-chauffeur langskomt. Via de AH Compact-app kunnen klanten via track & trace hun bestelling volgen.

Bron: Levensmiddelenkrant