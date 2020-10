AH en Jumbo reageren op verschil schap- en kassaprijs

ZAANDAM/VEGHEL – Uit een steekproef van de Consumentenbond blijkt dat 22 procent van de artikelen bij Jumbo en Albert Heijn fout geprijsd zijn. Bij ongeveer de helft van de producten was de prijs aan de kassa lager dan in de winkel aangegeven. In 36 procent van de gevallen viel de kassaprijs hoger uit.

De Consumentenbond onderzocht bij zeven landelijke supermarktketens de prijzen van 700 producten; honderd per supermarkt. Aldi kwam als beste uit de test, waar slechts bij vijf van de honderd producten de prijzen niet overeen kwamen.

De prijzen bij Jumbo en Albert Heijn waren het meest wisselvallig. Bij meer dan een vijfde van de onderzochte producten verschilde de prijzen, hoofdzakelijk bij actieproducten. Ondanks dat bij meer producten (51 procent) de prijs lager uitviel, was de prijs op de bon toch hoger bij beide formules. Reden hiervoor is het grotere prijsverschil bij de producten met een hogere prijs dan in de schappen.

Elektronische prijskaartjes

Zowel Albert Heijn als Jumbo betreuren de geconstateerde verschillen. Een woordvoerster van Albert Heijn zegt hierover: “Ook wij streven na dat alle prijzen altijd kloppen en dat er geen verschillen zijn tussen het schap en de kassa.” Bovendien benadrukt ze dat het prijzen van de producten in de supermarkt in veel gevallen simpelweg mensenwerk is: “Als fullservice supermarkt hebben wij gemiddeld meer dan 35.000 producten en kan er soms iets misgaan. Waar wij nog werken met papieren schapkaarten, moeten medewerkers met de hand prijswijzingskaartjes omwisselen.”

Daarom is Albert Heijn bezig met het vervangen van de papieren kaartjes naar Electronic Shelf Labeling (ESL). “Op dit moment zijn we bezig met een versnelde uitrol. Voor het einde van het jaar hebben 700 Albert Heijn-winkels elektronische schapkaarten. Dit systeem wordt centraal aangestuurd, zodat de actuele prijs altijd goed staat. De prijzen komen ook overeen met het kassasysteem”, aldus de woordvoerder van Albert Heijn.

Laagsteprijsgarantie

Ook een woordvoerder van Jumbo geeft aan dat prijswijzigingen doorvoeren mensenwerk is, en de prijzen bij de formule altijd in beweging zijn. “Zoals bekend hanteren wij de Laagsteprijsgarantie. Dit beleid heeft tot gevolg dat onze prijzen dagelijks in beweging zijn. Om deze prijs zo snel mogelijk in onze winkels te krijgen, hanteren we strakke procedures. Desondanks kan het voorkomen dat een schapkaartje niet tijdig wordt vervangen. We hebben dit extra onder de aandacht gebracht bij de winkels en onderzoeken momenteel diverse middelen die minder foutgevoelig zijn.”

Bovendien geeft de woordvoerder aan dat wanneer consumenten een lagere prijs op het schapkaartje zien staan, zij het meteen mogen aangeven: “Net zoals wanneer zij de prijs bij een concurrent voor een lagere prijs zien staan. Dan krijgt hij of zij het product gratis mee en passen wij de prijs zo spoedig mogelijk aan.”

Bron: Levensmiddelenkrant