Ahold Delhaize plukt vruchten van online verkoop

ZAANDAM – De onlineverkoop aan consumenten is in het eerste half jaar van 2020 met maar liefst 77,6 procent gegroeid, waarmee Ahold Delhaize het verkoop-aan-consumenten doel een jaar eerder haalt dan gepland. Het is een van de succesverhalen van Ahold Delhaize uit het twee kwartaalrapport van 2020.

De netto verkoop aan consumenten is eveneens gegroeid. Ahold zette in het tweede kwartaal van dit jaar 19,1 miljard om, een groei van 16,4 procent ten opzichte van vorig jaar. Het grootste deel daarvan komt uit Amerika (11,9 miljard). De Europese verkoop is goed voor 7,2 miljard omzet. Daarmee is de groei in Europa stabiel: in het eerste kwartaal zette de holding 6,9 miljard om, wat de omzet voor het eerste half jaar op 14,14 miljard brengt – een groei van 10 procent in vergelijking met een jaar eerder. In totaal bedraagt de groei van de holding 37,3 miljard in het eerste half jaar, 14,4 procent meer dan vorig jaar en 14,3 procent meer dan eind 2019.

E-commerce op de consumentenmarkt speelt een belangrijke rol en groeit in een half jaar met maar liefst 84,3 procent in Amerika en 50,7 procent in Europa. In totaal is dat 2,3 miljard euro omzet. COVID-19 is een belangrijke groeioorzaak, maar brengt ook kosten met zich mee: 330 miljoen euro in het eerste half jaar van 2020. Daaronder vallen ook veiligheidsmaatregelen en salarisverhogingen in de VS.

Hogere jaarwinst

“Onze Q2-resultaten laten zien hoe moeilijk het is voor bedrijven voorspellingen te doen in een onzeker klimaat, gecreëerd door COVID-19”, zegt ceo Frans Muller. “Ondanks de hoge onzekerheid in de markt blijven we investeren in onze digitale en omnichannel-ambities en stellen we onze verwachtingen bij dankzij dit sterke eerste half jaar. We verwachten dat onze onderliggende operationele marge (zuivere winst, red.) hoger zal zijn dan in 2019.”

Lees het volledige rapport hier.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops