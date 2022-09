Ahold Delhaize stelt herbenoeming ceo voor

ZAANDAM – Ahold Delhaize heeft bekendgemaakt dat haar Raad van Commissarissen voornemens is om Frans Muller opnieuw te benoemen als ceo, president en lid van de Raad van Bestuur. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 april 2023.

Peter Agnefjäll, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ahold Delhaize, verklaart verheugd te zijn als het voorstel omtrent Muller goedgekeurd wordt door de aandeelhouders. “Sinds hij in juli 2018 in deze rol begon, heeft het bedrijf verder gebouwd op zijn sterke punten. Onder leiding van Frans werd de Leading Together-strategie geïntroduceerd, waardoor het vermogen om haar klanten beter te bedienen werd vergroot”, stelt Agnefjäll in het persbericht. Hij vervolgt: “Frans en het executive team dat hij heeft opgebouwd, hebben de geldigheid van hun strategische keuzes op lange termijn aangetoond en hebben solide financiële resultaten opgeleverd. Vanuit deze basis is het bedrijf in staat om een positieve bijdrage te leveren aan gemeenschappen en de uitdagingen aan te gaan waar onze samenleving voor staat, zoals het betaalbaar houden van gezond en duurzaam voedsel.”



Vereerd

Muller werd eerder benoemd tot president en ceo van de multinational in 2018. De nominee spreekt zijn dankbaarheid voor de nominatie voor herbenoeming uit en zegt ‘vereerd’ te zijn om Ahold Delhaize te blijven leiden. “Samen met het Executive Committee en onze geweldige lokale merken en zorgzame medewerkers gaan we ervoor zorgen dat ons doel wordt bereikt om onze klanten te helpen goed te eten, tijd te besparen en beter te leven”, aldus Muller.

Bron: Levensmiddelenkrant