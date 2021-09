Albert Heijn introduceert ‘Brood van gisteren’ en meer

ZAANDAM – Albert Heijn gaat brood verkopen dat een dag eerder niet over de toonbank is gegaan. De formule rekent hiervoor een extra voordelige prijs. Ook introduceert de formule vandaag, de dag dat de Verspillingsvrije week van start gaat, het verspil-me-niet zakje en breiden ze het dynamisch afprijzen uit.

Hiermee zeggen ze een volgende stap te zetten in de strijd tegen voedselverspilling. Een half brood kost afgeprijsd 25 cent, een heel brood en een zak bolletjes 50 cent. Op dit moment wordt brood van gisteren aangeboden in ruim veertig winkels. De formule heeft uitbreiding naar alle winkels aangekondigd, waardoor alle vestigingen brood van gisteren tegen een gereduceerde prijs kunnen aanbieden. De grootgrutter meldt dat brood een van de meest verspilde producten is, daarom focust de Verspillingsvrije week op brood. Albert Heijn helpt consumenten om oud brood te gebruiken door stickers te plakken met tips en recepten.

Verspil-me-niet zakje

Het Verspil-me-niet zakje is vanaf deze week verkrijgbaar in twaalf Albert Heijn-winkels in Capelle aan den IJssel, Groningen, Den Haag, Hoofddorp, Hengelo, Assen, Amsterdam, Echt, Tilburg, Heemskerk en Tiel. Voor één euro krijgen klanten een herbruikbaar verszakje gevuld met groente en fruit dat wat rijper is of een plekje heeft, maar nog steeds geschikt is om te consumeren. Als klanten het idee omarmen, is Albert Heijn van plan om het verspil-me-niet zakje in meer winkels aan te bieden.

Dynamisch afprijzen

Albert Heijn is al jaren bekend met de 35 procent-stickers die op producten worden geplakt die de THT-datum bereiken. Afgelopen jaar is daar een digitaal alternatief voor bedacht, dat door middel van een algoritme automatisch de juiste korting aan het einde van de dag berekent. Dat gebeurt nu alleen nog bij vers vlees en kip, maar de ambitie is om dit uit te breiden. Zo wordt voedselverspilling verminderd en blijven er geen producten in het schap achter die over de datum zijn. Het algoritme houdt rekening met diverse factoren, zoals de locatie van de vestiging, andere aanbiedingen, weersomstandigheden, voorraad en verkoopgegevens. De kortingen variëren van 25 procent tot 40 procent en 70 procent. Dit systeem wordt de komende week uitgebreid naar 130 winkels. Daarmee wordt de data uitgebreid en het algoritme slimmer.

