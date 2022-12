Jan Linders wordt grootste franchisenemer van Albert Heijn

(UPDATE 16:05) NIEUWVEEN – Ferry Moolenschot, ceo van Jan Linders, kondigde zojuist in een livestream aan alle medewerkers van de supermarktformule aan dat de supermarkt haar krachten bundelt met Albert Heijn. “Jan Linders blijft Jan Linders”, stelde Moolenschot meermaals tijdens zijn bekendmaking. 11 van de 63 winkels van de formule zullen een andere eigenaar moeten vinden vanwege de concurrentiewetgeving. Tegelijkertijd neemt Jan Linders juist 10 andere supermarkten over van Albert Heijn.

Eerder vandaag meldde Levensmiddelenkrant al dat de medewerkers van Jan Linders belangrijk nieuws zouden krijgen, en dat er in de wandelgangen gesproken werd van een overname door Albert Heijn. Nu blijkt dat het gaat om een franchiseovereenkomst. Jan Linders wordt de grootste franchisenemer van Albert Heijn.

Innovatiekracht

Moolenschot zette, samen met mede-eigenaars van de formule Ruth en Jonas Linders, uiteen waarom het familiebedrijf deze stap heeft genomen. “Het was een moeilijke en moedige keuze, maar nodig om op de lange termijn gezond te blijven. Het is steeds lastiger gebleken om ons prachtige familiebedrijf op dezelfde voet te continueren en er zijn steeds meer investeringen nodig om onze toekomst veilig te stellen. Daarom doen we iets wat nog niet eerder is gedaan: we worden de grootste franchisenemer van Albert Heijn. Zo maken we gebruik van de krachten van beide bedrijven,” aldus Moolenschot. Ruth Linders legde uit waarom voor Albert Heijn gekozen is: “Het is een sterke formule, die goed past bij die van ons. Bovendien kunnen we profiteren van de schaalvoordelen van Albert Heijn. Het is ook een betrouwbare partner.” Haar broer Jonas Linders noemde nog expliciet de innovatiekracht en digitalisering van Albert Heijn als grootste voordeel.

Wat betekent het concreet? 52 winkels van Jan Linders gaan verder onder de vlag van Albert Heijn en zullen vanaf de zomer van 2023 worden omgebouwd. Eind volgend jaar moet de operatie voltooid zijn. De naam Jan Linders blijft op de gevel staan. 11 winkels mogen om juridische redenen niet mee; die moeten een andere eigenaar krijgen. “Dat doet pijn,” aldus de zichtbaar geëmotioneerde ceo. Het gaat om de winkels in Horst, Lent, Boxmeer, Mill, Gennep, Venlo, Beek, Klimmen, Bunde en Valkenburg.

Groeiambities

Tegelijkertijd neemt Jan Linders 10 ‘hele sterke’ supermarkten in het zuiden over van Albert Heijn. Moolenschot zei hierover: “We hebben deze stap gecombineerd met onze groeiambities. Daarom hebben we ook winkels aangekocht. Want om duurzaam voort te bestaan moet je soms ook groeien.” Moolenschot denkt ook synergievoordelen te behalen met de aankoop van de winkels die al onder de formule vallen. Om welke winkels het gaat wordt later medegedeeld.

Het dc van Jan Linders wordt volledig overgenomen door Albert Heijn. “We hebben hier hard voor gestreden”, zegt Moolenschot, die de werkgelegenheid overeind wilde houden. Albert Heijn gaat er ‘serieus’ in investeren, stelde de ceo. Nadat de laatste winkel is omgebouwd zal de overdracht plaatsvinden.

Blijft over: het Service Kantoor van Jan Linders. Dat zal ‘compacter’ gaan worden. Eind 2023 en halverwege 2024 zal er afscheid moeten worden genomen van sommige medewerkers, de organisatie werkt aan een ‘ruimhartig sociaal plan’.

Versterking in het zuiden

Wat betekent de franchiseovereenkomst voor Albert Heijn? Ceo Marit van Egmond is de familie Linders dankbaar voor het vertrouwen en kijkt uit naar de samenwerking. "Voor ons betekent deze stap een versterking van ons winkelaanbod in het zuiden van Nederland en daar ben ik heel blij mee. Net als met de overname van het distributiecentrum in Nieuw Bergen dat met het huidige team overgaat naar Albert Heijn. Ik ken Jan Linders als een servicegerichte supermarkt waar altijd een extra stap voor de klant wordt gezet. Die drive in combinatie met de passie voor lekker eten en drinken maakt dat wij heel goed bij elkaar passen. Voor de winkels die overgaan naar franchiseonderneming Jan Linders, zorgen we voor een goede begeleiding van onze collega’s. Voor onze klanten blijven dit hun vertrouwde Albert Heijn-winkels met de vertrouwde Albert Heijn-gezichten."

Bron: Levensmiddelenkrant