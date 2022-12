Wordt Jan Linders overgenomen?

NIEUWVEEN – Medewerkers van Jan Linders hebben allen te horen gekregen vandaag om 14.00 uur een bijeenkomst bij te wonen in Nieuw-Bergen, waar de formule haar hoofdkantoor heeft, of anders in te loggen voor een livestream. Er wordt namelijk belangrijk nieuws gedeeld. De geruchtenmachine is in volle gang en er wordt gesproken over een overname. Medewerkers van Jan Linders willen niet reageren op vragen van Levensmiddelenkrant.

Is er aanleiding voor een overname van de ‘supermarkt van het zuiden’? En aan welke partij zouden we dan moeten denken? Jan Linders heeft weliswaar een ‘veelbewogen’ 2021 gekend, maar sloot af met een omzet die min of meer gelijk was aan die van het jaar daarvoor. Retailexpert Erik Hemmes zegt hierover: “Jan Linders heeft een relatief lage omzet per vierkante meter. Dat verbaast mij, want ze zeggen goed in vers te zijn. Je zou verwachten dat de omzet dan veel hoger is. De winstgevendheid van Jan Linders is niet echt hoog, waarschijnlijk zitten ze niet boven de 2 procent.” Toch, stelt hij, hoeft dat geen reden te zijn de boel te verkopen. “Maar misschien wil Leo Linders, net als de familie Deen in 2021, van de supermarkten af en zich meer met onroerend goed bezighouden.”

Welke partij?

Als Jan Linders wordt overgenomen, wie zou dan de meest voor de hand liggende partij zijn? Er wordt gesproken over Albert Heijn, klinkt dat Hemmes logisch in de oren? “Zolang Albert Heijn na overname geen 40 procent van de markt in handen heeft zou het mogelijk moeten zijn. AH kan het ook betalen. En qua formule liggen beide retailers niet ver uit elkaar. De grote vraag is natuurlijk: wat wordt Albert Heijn er wijzer van?”

Jan Linders heeft op dit moment 63 vestigingen, die zich overwegend in Noord-Brabant en Limburg bevinden. De formule heeft een landelijk marktaandeel van 1,2 procent, lokaal is dat 26 procent. Op dit moment is de derde generatie Linders werkzaam in het familiebedrijf: Ruth Linders is unitmanager vers en Jonas Linders is manager strategie en business development. Samen met hun broer zijn zij aandeelhouder van Jan Linders.

Bron: Levensmiddelenkrant