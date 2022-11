Kerstdiner van AH: betaalbaar maar magisch

ZAANDAM – Wat mogen we van de marktleider verwachten deze kerst? Joyce Bierman, hoofdredacteur van Allerhande, licht tijdens een kerstdiner voor de pers de keuzen van Albert Heijn toe. De oorlog in Oekraïne en de torenhoge inflatie nopen veel Nederlanders tot bescheiden uitgaven dit jaar. Het wordt dus een betaalbaar diner, maar dan wel met een vleugje magie.

Uit onderzoek van Albert Heijn blijkt dat de Nederlander gemiddeld een tientje per persoon wil uitgeven aan het kerstdiner, dus moet de Zaanse formule het wel betaalbaar houden. En dat geldt ook voor de wijnen. Er is dan ook voor gekozen bij ieder gerecht in Allerhande duidelijk te vermelden wat de prijs per persoon is. Magie wordt vervolgens toegevoegd door bijvoorbeeld goudglitter op stoofpeertjes en andere gerechten.

Geveganized

Nooit weggeweest is shared dining, nieuw is dit jaar dat ook de hoofdgerechten in miniatuur op tafel staan. Zo kan iedereen wat anders eten. Al die verschillende gerechten lenen zich ook goed voor het maken van ‘wonderbaarlijke tafels’; door te spelen met vormen en kleuren ziet zo’n groot buffet op tafel er al snel spectaculair uit.

Ook gourmetten blijft. Nog steeds is zo’n 40 procent van de klanten van Albert Heijn van plan op een van de kerstdagen te stoeien met kleine pannetjes. Er is wel een ontwikkeling zichtbaar; die pannetjes worden steeds vaker ‘geveganized’. Dit jaar heeft de formule dan ook voor het eerst een digitaal kerstmagazine gemaakt, live vanaf 6 december. Ook in de reguliere Allerhande gaat meer aandacht uit dan ooit naar vegan gerechten.

Uiteraard komen ook de kerstklassiekers terug. Juist nu grijpen we terug naar de warmte en gezelligheid van een kerst met vrienden en familie. Het geeft ons een gevoel van veiligheid, legt Bierman uit.

Bron: Levensmiddelenkrant