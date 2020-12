Annexum betaalt 325 miljoen euro voor 62 Jumbo winkelpanden

AMSTERDAM - Annexum, aanbieder van vastgoedfondsen voor particuliere beleggers, neemt 62 winkelpanden over van supermarktketen Jumbo. Voor de overname trekt het bedrijf een totaal bedrag van 325 miljoen euro aan investeringen uit.

De overname betreft 55 Jumbo supermarkten en zeven winkels met andere huurders. Deze winkels heeft Jumbo nog voor de verkoop eerst zelf overgenomen van Supermarkt Vastgoed FGR. Begin 2021 worden de panden in een nieuw op te richten supermarktfonds voor particuliere beleggers geplaatst. De Jumbo vestigingen hebben al een overeenkomst met Annexum voor een langdurige huurperiode. Daarnaast hebben beide partijen de ambitie om in de eerste twee jaar op een substantieel deel van de panden zonnepanelen te plaatsen.

Bij de overdracht op 29 december zijn dertien panden al direct doorgeleverd aan Portico Investments. Het investeringsbedrag voor de overige 42 Jumbo supermarkten en 7 winkelpanden bedraagt 234 miljoen euro. Hiervan is 104 miljoen euro gefinancierd met behulp van leningen verstrekt door grote investeerders en family offices. De resterende 130 miljoen euro is gefinancierd met een hypothecaire lening.

Ton van Veen, CFO van Jumbo: "Bij Jumbo werken we continu aan groei van onze winkels en het verbeteren van onze bedrijfsvoering - op klimaatbewuste en toekomstbestendige wijze. Met deze transactie borgen wij langjarig onze vastgoed- en groeiambities en spelen we in op de behoefte aan stabiele beleggingen in de markt. Annexum heeft jarenlange ervaring en is al een grote verhuurder van Jumbo met een sterk track-record op het gebied van het beheer en verduurzaming van supermarktvastgoed. Dat sluit goed aan bij onze ambities."

Bron: Levensmiddelenkrant