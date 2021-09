CBL toont voorwaarden voor zero-emissietransitie

LEIDSCHENDAM – Omdat in het Klimaatakkoord is afgesproken om in 2025 circa dertig tot veertig zero-emissiezones in Nederland te hebben, is in februari dit jaar de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek uitgebracht. Nu heeft het CBL het position paper ‘Duurzame bereikbaarheid’ gelanceerd, waarin de sector drie voorwaarden beschrijft om de uitvoeringsagenda te realiseren en succesvol te laten zijn. Dit zijn condities die de supermarkten en groothandels extra willen uitlichten.