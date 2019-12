CBL verzoekt boeren om acties af te blazen

LEIDSCHENDAM - Brancheorganisatie CBL heeft Farmers Defence Force gevraagd de acties voor kerst af te blazen. Het CBL maakt zich grote zorgen om de acties die de distributie van supermarkten voor de feestdagen flink zal ondermijnen.

“Wij begrijpen heel goed de zorgen van de Nederlandse boeren”, schrijft het CBL in een open brief. “Supermarkten en boeren streven hetzelfde doel na: elke dag lekker, gezond en duurzaam voedsel voor iedereen in Nederland. We zijn tegelijkertijd bezorgd over de aangekondigde acties van Farmers Defence Force gericht op het verstoren van de voedselvoorziening in Nederland. Zeker in deze tijd waarin Nederland zich voorbereidt op een mooie Kerst. Het is belangrijk dat boerenorganisaties met de overheid hierover in gesprek zijn en tot oplossingen komen. Het CBL heeft in een brief de Farmers Defence Force verzocht om de geplande acties af te blazen. Pogingen om met bestuursleden van FDF in gesprek get gaan zijn helaas op niets uitgelopen.”

De volledige brief staat op de site van het CBL.

Bron: Levensmiddelenkrant